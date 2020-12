Diretta/ Reggiana Reggina (Serie B) streaming video DAZN: è già scontro salvezza

DIRETTA REGGIANA REGGINA: RISULTATO INCERTO…

Reggiana Reggina, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, domenica 27 dicembre 2020 alle ore 12.30, sarà l’anticipo che aprirà la quindicesima giornata del campionato di Serie B. E’ già scontro salvezza tra due squadre accomunate dal fatto di essere neopromosse, ma anche dall’aver attraversato un difficile momento di crisi. La Reggiana ha interrotto una serie di 3 sconfitte consecutive pareggiando sul campo dell’Empoli. Un risultato particolarmente importante perché ottenuto in casa di una delle formazioni leader del campionato, un segnale di continuità da confermare contro una Reggina che ha sfruttato il turno infrasettimanale nell’identica maniera. Per i calabresi erano state 4 le sconfitte consecutive, passando anche per il cambio di allenatore tra Mimmo Toscano e Marco Baroni. Quest’ultimo ha ottenuto martedì scorso il suo primo risultato positivo, pareggiando sul campo del Vicenza anche se gli amaranto non sono riusciti a sfruttare l’ultima mezz’ora disputata in superiorità numerica per l’espulsione di Longo tra le fila dei berici.

DIRETTA REGGIANA REGGINA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Reggina non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA REGGINA

Le probabili formazioni di Reggiana Reggina, sfida che andrà in scena presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Max Alvini con un 3-5-2: Cerofolini; Ajeti, Costa, Gyamfi; Zampano, Muratores, Varone, Rossi, Germoni; Voltan, Zamparo. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Baroni schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Cionek, Del Prato; Rolando, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Vasic, Bellomo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Reggiana e Reggina, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.70, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 2.90, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.85.

