Diretta/ Reggiana Spal (Serie B) streaming video DAZN: derby emiliano

DIRETTA REGGIANA SPAL: PUNTI FONDAMENTALI PER ENTRAMBE LE FORMAZIONI

Reggiana Spal, in diretta venerdì 7 maggio 2021 alle ore 14.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Derby emiliano particolarmente delicato tra due squadre che rischiano di vedersi sfuggire di mano i rispettivi obiettivi. Vale per la Reggiana che vede le sue speranze ormai appese a un filo per la salvezza, con un punto di ritardo sul Cosenza quartultimo ma con ben 7 lunghezze da recuperare a Pordenone ed Ascoli, che potrebbero dunque negare ai granata i play out anche in caso di sorpasso sui silani. Solo la vittoria terrà accesa la speranza per gli uomini di Max Alvini ma la Spal non può essere certo in vena di regali.

Perdendo in casa contro il Frosinone nel turno di martedì scorso gli estensi hanno visto tornare pesantemente in bilico l’obiettivo della qualificazione ai play off. A quota 50 con Brescia e Chievo nelle posizioni tra la settima e la nona, la squadra di Rastelli dovrà vincere per giocarsi agli spareggi quello che sarebbe l’immediato ritorno in Serie A, sperando di trovare maggiore continuità rispetto ai tanti alti e bassi della regular season.

DIRETTA REGGIANA SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggiana Spal, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SPAL

Le probabili formazioni della sfida tra Reggiana e Spal al Mapei Stadium. I padroni di casa allenati da Max Alvini scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Venturi; Ajeti, Rozzio, Gyamfi; Libutti, Varone, Rossi, Lunetta; Laribi, Radrezza; Kargbo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Rastelli con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Berisha; Dickmann, Okoli, Ranieri, Sernicola; Segre, Esposito, Missiroli; Strefezza; Floccari, Di Francesco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Reggiana e Spal, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 3.10 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.05 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.40 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



