DIRETTA/ Reggina Benevento video streaming tv: soltanto tre incroci nel 3° millennio

DIRETTA REGGINA BENEVENTO: I TESTA A TESTA

La diretta di Reggina Benevento è un classico: prima di operare il grande salto in Serie B (ma i sanniti sono stati anche in Serie A) queste due squadre si sono sfidate parecchio in terza divisione, anche se per trovare questi incroci dobbiamo tornare agli anni Ottanta. Nel terzo millennio i precedenti sono appena tre: importante era stata la stagione 2014-2015, perché è quella in cui il Benevento aveva finalmente preso consapevolezza della sua grandezza e lottato fino al termine con la Salernitana, che alla fine aveva timbrato una promozione che i giallorossi avrebbero ottenuto, prima di due consecutive, 12 mesi più tardi. La Reggina invece era crollata, retrocedendo in Serie e da lì iniziando un percorso di rinascita.

All’Oreste Granillo il Benevento era passato per 2-0 a fine novembre, la squadra di Fabio Brini aveva sbloccato dopo pochi secondi con Luis Alfageme per poi raddoppiare alla mezz’ora con Gennaro Scognamiglio. Nelle tre partite del XXI secolo la Reggina non ha mai segnato contro il Benevento e ha incassato 10 gol (le ultime due al Vigorito le ha perse per 4-0); non solo, contando anche le gare degli anni Ottanta troviamo cinque partite consecutive senza reti per gli amaranto (doppio 0-0 nella stagione 1986-1987), l’ultimo gol aveva anche portato in dote la vittoria, il 2-0 del giugno 1985 qui al Granillo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGINA BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Reggina Benevento sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

REGGINA BENEVENTO: OSPITI LANCIATISSIMI!

Reggina Benevento, in diretta martedì 5 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie B. Sanniti imprevedibili dopo le ultime sfide di campionato, a cavallo della sosta il Benevento ha prima perduto lo scontro diretto in chiave play off a Frosinone ma ha poi regalato letteralmente spettacolo infliggendo in casa un perentorio 5-1 al Pisa, in lotta per la promozione diretta.

La Reggina è al momento in ritardo nella corsa ai primi otto posti ma gli amaranto si sono confermati un osso duro per tutte le avversarie, andando a bloccare la Cremonese casalinga sul pari in casa, un punto che ha lasciato però gli uomini di Stellone a -7 dalla zona play off. All’andata poker del Benevento alla Reggina allo stadio Vigorito, ultimo precedente tra le due formazioni in Calabria datato 20 novembre 2014 in Serie C, vittoria sannita col punteggio di 0-2 il risultato.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Reggina Benevento, match che andrà in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Roberto Stellone schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Kupisz, Bianchi, Crisetig, Hetemaj, Giraudo; Folorunsho, Menez. Risponderà il Benevento allenato da Fabio Caserta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Elia; Acampora, Calò, Ionita; Brignola, Lapadula, Tello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggina Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

