Diretta/ Reggina Perugia streaming video tv: vista sui play off (Serie B)

DIRETTA REGGINA PERUGIA: PUNTI PESANTI!

Reggina Perugia, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie B. Sfida con vista sui play off per due squadre che sono divise da 3 punti in classifica, 39 per i calabresi e 42 per gli umbri con le due formazioni che si trovano rispettivamente lontane 4 e un solo punto dall’ottavo posto e dalla prospettiva di disputare gli spareggi promozione a fine stagione.

Dopo due vittorie consecutive la Reggina ha pareggiato sul difficile campo del Parma, confermando comunque un trend di ripresa nelle ultime settimane. 1-1 per il Perugia nel big match contro la capolista Lecce, che ha riacciuffato gli umbri solo nei minuti finali. All’andata calabresi corsari allo stadio Renato Curi, 0-2 firmato dalle reti di Galabinov e Bellomo, ultimo precedente in casa degli amaranto datato 22 febbraio 2004 in Serie A, fu il Perugia a vincere col punteggio di 1-2.

DIRETTA REGGINA PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Reggina Perugia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Reggina Perugia, match che andrà in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Roberto Stellone schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Adjapong, Amione, Di Chiara; Giraudo, Cortinovis, Folorunsho, Crisetig, Kupisz; Menez, Montalto. Risponderà il Perugia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Sgarbi, Angella, Zanandrea; Falzerano, Santoro, Segre, Burrai, Lisi; Matos, De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggina Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.

