DIRETTA/ Reggina Spal video streaming tv: così era andata l’anno scorso

DIRETTA REGGINA SPAL: TESTA A TESTA

I precedenti della diretta Reggina Spal sono appena due e risalgono entrambi alla scorsa stagione. Nel campionato 2020/21 le due squadre si trovarono infatti per la prima volta l’una contro l’altra. In entrambe le occasioni ad avere la meglio fu la squadra che si presentava al match in trasferta. All’andata si impose la squadra di Ferrara andata a giocare in trasferta e in superiorità numerica dal minuto 23 per il rosso diretto a Menez. La rete del successo la siglò Castro al minuto 31 su prezioso assist di Di Francesco.

I padroni di casa ebbero anche la grande occasione di pareggiare con Denis che all’ora di gioco fallì un calcio di rigore. Nel finale fu espulso anche Castro. Al ritorno però gli amaranto si imposero addirittura per 1-4. Mora lasciò dopo 8 minuti la squadra di casa in inferiorità numerica, riuscendo in 120 secondi a prendere due cartellini gialli. Gli ospiti passarono così in doppio vantaggio con Rivas e Montalto. Lo stesso Rivas chiuse la pratica a inizio ripresa. I gol di Esposito e Florunsho arricchirono il match. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA REGGINA SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Spal è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

REGGINA SPAL: SFIDA EQUILIBRATA!

Reggina Spal, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie B. Outsider a confronto, due squadre che hanno già dimostrato di saper far vedere cose interessanti, attese però al varco dell’esame sulla continuità di rendimento. 5 punti per la Reggina che ha confermato la sua solidità nell’ultimo pareggio esterno nel derby calabrese contro il Crotone, con gli amaranto che hanno mantenuto così l’imbattibilità in campionato.

La Spal aveva esordito con una sconfitta a Pisa che aveva causato non poco malumore, ma la reazione era stata veemente con una vittoria in goleada e una cinquina rifilata al Pordenone. Dopo la sosta gli estensi hanno confermato il loro spessore pareggiando 1-1 contro il Monza in una partita giocata con mentalità offensiva, in cui i biancazzurri avrebbero potuto raccogliere sicuramente qualcosa di più. Il 27 febbraio scorso, nell’ultimo precedente in campionato tra le due formazioni a Ferrara, la Reggina ha colto una roboante vittoria per 1-4 con doppietta di Rivas e gol di Montalto e Folorunsho.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA SPAL

Le probabili formazioni di Reggina Spal, match che andrà in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Alfredo Aglietti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; F. Ricci, Hetemaj, Crisetig, Rivas; Bellomo, Galabinov. Risponderà la Spal allenata da Pep Clotet con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Seck, Mancosu, D’Orazio; Colombo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Oreste Granillo di Reggio Calabria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.

