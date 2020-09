Diretta/ Reggina Teramo (Coppa Italia): streaming video tv, calabresi frizzanti

DIRETTA REGGINA TERAMO: CALABRESI LANCIATI!

Reggina Teramo viene diretta dal signor Santoro e si disputerà alle 14.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. Al ritorno nel campionato di Serie B dopo 6 anni i calabresi hanno spaventato la Salernitana, portandosi in vantaggio all’Arechi nei minuti finali del match con una rete di Jeremy Menez, ma ritrovandosi costretti a subire subito il pareggio di Casasola che ha fatto svanire la speranza di aver centrato i tre punti all’esordio in cadetteria. La qualità della rosa amaranto sembra comunque promettente e ora cercherà conferme contro il Teramo che è partito in Coppa vincendo nel primo turno su un campo sempre difficile, quello del Piacenza. Ottima anche la partenza nel nuovo campionato di Serie C per gli abruzzesi, un secco 2-0 al Palermo sì neopromosso, ma che rappresenta una piazza sembra importante ed ambiziosa. Le reti di Santoro e Di Francesco hanno invece fatto iniziare ai Diavoli la stagione nel migliore dei modi.

DIRETTA REGGINA TERAMO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA COPPA ITALIA

La diretta tv di Reggina Teramo non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA TERAMO

Le probabili formazioni di Reggina Teramo, sfida in programma allo stadio Granillo e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. La Reggina sarà schierata dal tecnico Domenico Toscano con un 3-4-1-2: Plizzari; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Mastour; Denis, Lafferty. 4-2-3-1 per il Teramo di Paci con questo undici titolare schierato dal 1′: Lewandowski, Tentardini, Soprano, Diakite, Cencellotti, Santoro, Arrigoni, Ilari, Bombagi, Ferreira, Pinzauti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Reggina Teramo, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,40 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 6,75 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 4,50 volte la vostra giocata.



