DIRETTA RENATE ALCIONE MILANO, UNA SCONFITTA NELLO SCORSO TURNO

Nella giornata di sabato 11 gennaio 2025 si terrà, a cominciare dalle ore 17:30, la diretta Renate Alcione Milano. Allo Stadio Mino Favini di Meda andrà in scena un derby tutto lombardo che vedrà protagoniste due formazoni che stanno percorrendo un buon cammino stagionale in campionato ritrovandosi entrambe in zona playoff rispettivamente al quinto posto con trentaquattro punti ed in ottava punizione con trentadue punti. Tuttavia, sia il Renate che l’Alcione hanno subito una sconfitta nella scorsa giornata di campionato.

I nerazzurri sono stati sconfitti nettamente sul campo della Feralpisalò e gli arancioni hanno invece dovuto sventolare bandiera bianca in trasferta contro la Virtus Verona. Questo impegno risulta quindi essere l’occasione per tornare immediatamente al successo o quantomeno ricominciare a muoversi in classifica e consolidare ulteriormente il proprio piazzamento. Ricordiamo inoltre che per le Pantere si è trattata di una battuta d’arresto dopo tre vittorie consecutive mentre gli Oranje erano stati battuti in precedenza pure dall’Atalanta U23.

DIRETTA RENATE ALCIONE MILANO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per chi vorrà seguire la diretta Renate Alcione Milano in tv sarà obbligatorio essere abbonati a Sky, che la manderà in onda sul canale Sky Sport 254. Oltre allo streaming garantito dall’applicazione Sky Go, la partita sarà disponibile anche su Now.

RENATE ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

I risultati recenti potrebbero spingere i tecnici impegnati nella diretta Renate Alcione Milano a modificare qualcosa rispetto agli uomini utilizzati negli scorsi impegni e vediamo dunque le probabili formazioni. I padroni di casa potrebbero rinunciare al 3-5-2 con Nobile, Spedalieri, Auriletto, Riviera, Eleuteri, Delcarro, Esposito, Vassallo, Ghezzi, Di Nolfo e Plescia magari con qualche accorgimento più offensivo. Da vedere pure se verrà riconfermato il modulo 4-3-1-2 con Bacchin, Chierichetti, Pirola, Stabile, Dimarco, Bagatti, Piccinocchi, Bright, Invernizzi, Palombi e Marconi pure per gli ospiti.

DIRETTA RENATE ALCIONE MILANO, LE QUOTE

Per il derby lombardo che è la diretta Renate Alcione Milano le quote dei bookmakers come Snai sembrano essere particolarmente favorevoli nel pronostico per i padroni di casa. Il successo delle Pantere è infatti dato a 1.95 mentre gli ospiti dovranno darsi da fare se vorranno aggiudicarsi la vittoria visto che sono quotati a 3.65. Il pareggio finale è invece fissato a 3.10.