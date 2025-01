VIDEO VIRTUS VERONA ALCIONE MILANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini la Virtus Verona ha la meglio sull’Alcione Milano vincendo per 1 a 0. Nel primo tempo gli arancioni non capitalizzano una chance interessante con Bright in avvio all’8′ ed i virtussini rispondono invece sbloccando il punteggio intorno al 14′ con il gol firmato da De Marchi, protagonista con un’azione personale vincente partita dal settore di sinistra.

I Lombardi tentano di pareggiare ma sbattono contro la traversa al 22′ attraverso uno spunto poco fortunato di Palombi che, dopo il cambio per infortunio di Daffara con Munaretti causato da un infortunio tra i padroni di casa al 14′, manca il bersaglio anche al 40′.

Nel secondo tempo gli oranje ci riprovano senza successo con una punizione alta di poco di Dimarco al 47′. Il raddoppio viene invece soltanto sfiorato da De Marchi al 54′ per colpa della parata di Bacchin. Nel finale i rossoblu mancano sempre la doppietta con De Marchi al 77′ e Manfrin coglie un palo all’86’.

L’arbitro Valerio Pezzopane della sezione de L’Aquila ha estratto il cartellino giallo in cinque casi ammonendo rispettivamente Manfrin al 17′, Alfonso al 33′ e Daffara al 77′ da un lato, Invernizzi al 33′ e Piccinocchi all’88’ dall’altro. La Virtus Verona sale a quota 27 con questi tre punti arrivati nella ventunesima giornata del campionato 2024/2025 mentre l’Alcione Milano resta incollato a 32 punti nella classifica del girone A di Serie C.

