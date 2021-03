Diretta/ Renate Carrarese (Serie C) streaming video tv: pantere per la Serie B

DIRETTA RENATE CARRARESE: I BRIANZOLI NON MOLLANO!

Renate Carrarese, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Pantere sempre in lizza per la Serie B e senza nessuna voglia di arrendersi nemmeno dopo l’ultima sconfitta sul campo del Lecco. E’ evidente però che dopo aver strappato in testa alla classifica a inizio anno, i brianzoli non siano più riusciti a mantenere la rotta, ritrovandosi terzi a -2 dalla Pro Vercelli e a -4 dal Como, che ha disputato però una partita in meno. Per il Renate diventa dunque vitale questa sfida con la Carrarese: i marmiferi restano a -2 dalla zona play off, ovvero dal decimo posto occupato dal Grosseto. Nello scontro diretto nel turno infrasettimanale appena disputato Carrarese e Grosseto hanno pareggiato 0-0, un risultato che ha fatto sicuramente più comodo ai maremmani, con la squadra di Baldini che ha almeno stoppato una serie di 2 sconfitte consecutive e che ha vinto solo una delle ultime 11 partite di campionato disputate, nella trasferta di Pistoia del 17 febbraio scorso.

DIRETTA RENATE CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Carrarese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE CARRARESE

Le probabili formazioni della sfida tra Renate e Carrarese presso lo stadio Città di Meda. I padroni di casa allenati da Aimo Diana scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Gemello; Merletti, Silva, Magli; Anghileri, Ranieri, Rada, Marano; Kabashi; Galuppini, Maistrello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Silvio Baldini con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Mazzini; Borri, Milesi, Ermacora; Pasciuti, Foresta Schirò, Giudici: Pavone, Marilungo; Infantino.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Renate e Carrarese, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.90 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.00 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA