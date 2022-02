Diretta/ Renate Fiorenzuola streaming video tv: pantere terze (Serie C)

DIRETTA RENATE FIORENZUOLA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Renate Fiorenzuola, in diretta martedì 1 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie C. Pantere al terzo posto in classifica da sole nel girone A dopo l’ultimo poker esterno rifilate alla Pro Sesto. La formazione brianzola si è isolata sul podio approfittando della contemporanea sconfitta della Feralpisalò, caduta in casa della Juventus U23 e ora staccata di 3 lunghezze.

Dall’altra parte il Fiorenzuola resta appena sopra il sestultimo posto e la zona play out, a +2 dal Mantova dopo l’ultimo pareggio senza reti ottenuto in casa del Seregno, un altro passo in avanti dopo il 3-1 casalingo inflitto alla Pro Sesto. Nel match d’andata 2-2 tra brianzoli e piacentini al Velodromo di Fiorenzuola, una doppietta di Bruschi per i padroni di casa con gol del pareggio siglato al 93′, dopo che il Renate aveva ribaltato il risultato grazie alle reti messe a segno da Possenti e Galuppini su rigore.

DIRETTA RENATE FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Fiorenzuola non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Renate Fiorenzuola, match che andrà in scena al Città di Meda. Per il Renate, Roberto Cevoli schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora Baldassin, Ranieri, Celeghin; Marano, Chakir; Rossetti. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Battaiola; Danovaro, Ferri, Varoli, Guglieri; Stronati, Fiorini, Palmieri; Mamona, Mastroianni, Zunno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta tra Renate e Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.

