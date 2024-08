DIRETTA MANTOVA JUVE STABIA (RISULTATO FINALE 2-2): TRIPLICE FISCHIO

Termina la diretta di Mantova Cosenza una vittoria per 2-2, che ha dominato gran parte della partita nonostante il tentativo di rimonta degli ospiti nel finale. Il Mantova è partito fortissimo, mostrando un pressing alto e senza paura fin dai primi minuti. La neopromossa ha trovato il vantaggio con Fiori, che ha recuperato palla e con un destro potente ha infilato la sfera sotto l’incrocio dei pali, portando i padroni di casa sull’1-0.

Poco prima della fine del primo tempo, Bragantini ha raddoppiato, confermando la sua ottima forma non solo segnando ma anche fornendo l’assist per il primo gol di Fiori. Il primo tempo si è quindi chiuso con il Mantova in vantaggio per 2-0, con la squadra di casa che sembrava avere il controllo totale del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANTOVA JUVE STABIA (RISULTATO LIVE 2-0): RIPRESA, VIA!

È iniziata la ripresa di questa diretta che vede di fronte Mantova e Cosenza, con il risultato fermo sul 2-0 in favore dei padroni di casa. Il Mantova continua a mantenere il controllo del match, e Bragantini si conferma uno degli uomini più pericolosi in campo. Dopo aver già contribuito con un gol e un assist nel primo tempo, Bragantini è andato vicino alla doppietta personale su calcio d’angolo.

Il centrocampista ha staccato bene di testa, ma il pallone è finito di poco sopra la traversa, mancando l’opportunità di incrementare ulteriormente il vantaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANTOVA JUVE STABIA (RISULTATO LIVE 2-0): RADDOPPIO

Il primo tempo della diretta di Mantova Cosenza si è concluso con il punteggio di 2-0 a favore della squadra di casa. Il Mantova, una neopromossa che ha iniziato la partita con grande determinazione, ha mostrato un pressing alto fin dai primi minuti, mettendo subito in difficoltà gli ospiti e trovando rapidamente il vantaggio.

Ma la squadra di casa non si è fermata qui: il raddoppio è stato firmato da Braganti, protagonista assoluto della partita finora. Braganti, oltre ad aver segnato la seconda rete, è stato anche l’autore dell’assist decisivo per il gol di Fiori, dimostrando di essere in grande forma in questo avvio di stagione. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANTOVA JUVE STABIA (RISULTATO LIVE 1-0): CI PENSA FIORI

Comincia la diretta di Mantova Cosenza sono stati caratterizzati da un inizio esplosivo da parte della neopromossa, che si è presentata con un pressing alto e deciso, dimostrando coraggio e determinazione fin da subito. La strategia aggressiva del Mantova ha immediatamente messo sotto pressione gli avversari, cercando di dominare il possesso palla e creare opportunità offensive.

Giusto dopo l’inizio del match, il Mantova ha trovato il vantaggio grazie a un’azione rapida e incisiva. Dopo aver recuperato il possesso palla con un pressing efficace, Fiori si è inserito prontamente in area. Con grande prontezza, ha lasciato partire un destro potente e ben calibrato, che ha sorpreso la difesa del Cosenza. Il tiro di Fiori è stato calciato con precisione sotto l’incursione dei pali, infilando la rete e regalando al Mantova un vantaggio di 1-0 già nei primi minuti di gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANTOVA COSENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Sta per cominciare la diretta di Mantova Cosenza, sfida tra due realtà molto diverse geograficamente in questo nuovo campionato di Serie B 2024-2025 giunto alla sua seconda giornata. Il Mantova è una neopromossa dalla Serie C, l’obiettivo fondamentale evidentemente deve essere la salvezza e l’inizio ha dimostrato una forte volontà da parte dei lombardi, che hanno ottenuto il primo punto in classifica con un pareggio in rimonta per 2-2 al 94’ minuto sul campo della Reggiana, ottenendo segnali positivi soprattutto in termini di rendimento offensivo.

Il Cosenza arriva invece da un buon campionato di centro classifica e stavolta i calabresi hanno iniziato benissimo, con una vittoria casalinga per 1-0 contro la Cremonese. Difesa ancora imbattuta, in attesa di confrontarsi ancora una volta contro un’avversaria lombarda… Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Mantova Cosenza comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA MANTOVA COSENZA, IN TV E STREAMING

Se volete assistere alla diretta tv Mantova Cosenza vi basterà essere dotati di abbonamento Dazn e collegarvi in tempo per l’inizio della partita.

Dazn trasmetterà anche le dirette streaming attraverso l’applicazione, scaricabile su tutti i dispositivi quali smartphone, tablet, console di gioco e pc.

MANTOVA COSENZA: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Mantova Cosenza, partita valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B. Si tratta di una sfida inedita visto che le due compagini non si sono mai affrontate né allo stadio “Danilo Martelli” di Mantova né in terra calabrese.

Oggi, quindi, il primo incrocio tra biancorossi e Lupi calabresi dopo un buon esordio stagionale per entrambe: il Mantova, infatti, ha strappato un punto sul terreno di gioco della Reggiana mentre il Cosenza ha messo in cascina l’intera posta in palio nella sfida casalinga contro una big come la Cremonese. (Giulio Halasz)

MANTOVA COSENZA, INIZI POSITIVI

Siamo giunti alla seconda giornata di campionato con la diretta Mantova Cosenza. La sfida si giocherà presso lo Stadio Danilo Martelli e andrà in scena domenica 25 agosto 2024 alle ore 20:30. Vedremo se ci sarà la prima sconfitta per una delle due squadre.

Questo perché entrambe le formazioni non hanno perso nel loro primo turno. Il Mantova è riuscito a pareggiare 2-2 contro la Reggiana dopo essere stato sotto di due gol (Vergara e Reinhart), segnando con Bragantini e con un autogol di Meroni.

Il Cosenza invece ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo contro la Cremonese vincendo 1-0 con il timbro decisivo di D’Orazio. Come detto, vedremo come cambierà lo storico dei due club dopo questa giornata.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA COSENZA

Adesso è il momento di dare uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Mantova Cosenza. I padroni di casa opteranno verosimilmente per il 4-2-3-1. In porta Festa, difesa a quattro con Maggioni, Brignani, Redolfi e Panizzi. Trimboli e Burrai in mediana con la trequarti popolata da Galuppini, Wieser e Fiori. Unica punta Mancuso.

Il Cosenza invece giocherà con il 3-4-2-1: tra i pali Micai, qualche metro più avanti Hristov, Dalle Mura e Caporale. Agiranno da esterni Ciervo e D’Orazio mentre Kouan e Florenzi saranno a centrocampo. Charlys e Fumagalli supporteranno Mazzocchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MANTOVA COSENZA

Ora andiamo a dare un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Mantova Cosenza. Partiamo dalla favorita vale a dire la squadra di casa a 2.05 contro il 2 fisso a 3.10. Il segno X relativo al pareggio è invece offerto dai bookmakers a 3.40.

L’Over 2.5 lo troveremo più alto che l’Under alla stessa soglia ovvero 2.05 e 1.75. Nessun differenza invece tra Gol e No Gol, sempre a quota 1.91.