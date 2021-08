Diretta/ Renate Padova streaming video tv: nuovi sogni di gloria (Serie C)

DIRETTA RENATE PADOVA: SFIDA TRA BIG!

Renate Padova, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Nuovi sogni di gloria per due formazioni che nella scorsa stagione hanno cullato a lungo la speranza di promozione in Serie B. In inverno il Renate comandava il girone prima di cedere a Como e Alessandria: in Coppa Italia nello scorso weekend nel derby monzese il Renate ha subito un tris contro il neopromosso Seregno. Non un buon viatico con la squadra che comunque sta provando ad assestarsi sotto la guida del nuovo tecnico Parravicini, dopo aver chiuso il ciclo con Aimo Diana.

Ancor più cocente è stata la delusione per il Padova, che ha perso prima la volata punto a punto con il Perugia per la promozione diretta e poi la finalissima play off contro l’Alessandria. Un salto in Serie B che pareva alla portata è sfumato e ora i biancoscudati provano a ripartire con Massimo Pavanel in panchina. I veneti hanno affrontato il primo turno della Coppa Italia di Serie A, uscendo però già nel preliminare contro l’Alessandria che rappresenta ormai una sorta di nemesi. In campionato i biancoscudati vogliono confermarsi tra i favoriti e puntano a mettersi alle spalle le ultime delusioni.

DIRETTA RENATE PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Padova non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PADOVA

Le probabili formazioni di Renate Padova, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Francesco Parravicini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Crespi; Anghileri, Possenti, Ferrini; Sarli, Sala, Celeghin, Ranieri, Esposito; Galuppini, Rossetti. Risponderà il Padova allenato da Massimo Pavanel con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vannucchi, Curcio, Valentini, Pelagatti, Kirwan, Jelenic, Ronaldo, Hraiech, Della Latta, Chiricò, Nicastro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Meda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.



