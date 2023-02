DIRETTA/ Renate Piacenza streaming video tv: l’anno scorso fu colpaccio emiliano

DIRETTA RENATE PIACENZA: TESTA A TESTA

Voltiamo pagina per la diretta di Renate Piacenza e soffermiamoci sui precedenti. In casa dei nerazzurri le due compagini si sono affrontate, prima di oggi, in altre tre occasioni. Il bilancio è leggermente in favore dei biancorossi che hanno vinto in un’occasione oltre a due pareggi. I nerazzurri non solo non hanno mai superato questo avversario in casa, ma non sono riusciti ad averne la meglio nemmeno in trasferta. L’ultimo precedente ci porta indietro al 16 marzo scorso quando la gara terminò col risultato finale di 0-3.

Gli ospiti erano andati avanti dopo 19 minuti grazie a una giocata di Giordano. Cesarini raddoppiava su calcio di rigore mentre Dubickas metteva la ciliegina sulla torta. Il match d’andata al Garilli è stato pieno di colpi di scena. La gara era stata sbloccata dopo due minuti da un gol di Baldassin con pari immediato di Cesarini al 37esimo. Sorrentino alla fine della prima frazione di gioco trovava la via del raddoppio. Nel finale arrivava il sigillo di Simonetti e il gol di Morra che movimentava gli ultimi minuti. (Matteo Fantozzi)

RENATE PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Renate Piacenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

BRIANZOLI FAVORITI!

Renate Piacenza, in diretta alle ore 14.30 di sabato 18 febbraio 2023 allo stadio Città di Meda, è una gara valida per la 28° giornata del girone C di Serie C. Punti piuttosto pesanti quelli in palio questo pomeriggio tra nerazzurri e biancorossi, reduci da un periodo senza vittorie.

Il Renate è in piena zona playoff con 39 punti, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. Due ko di fila per la compagine allenata da Dossena, l’ultimo per 2-1 contro il Vicenza. Il Piacenza, invece, è penultimo a quota 24 punti, frutto di cinque vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte. Nell’ultimo turno il pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PIACENZA

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Renate Piacenza. Partiamo dalla formazione nerazzurra, in campo con il 4-3-3: Drago, Anghileri, Angeli, Silva, Possenti, Baldassin, Esposito, Marano, Saporetti, Nepi, Anastasia. Passiamo adesso ai biancorossi, schierati con il 3-5-2: Nocchi, Nava, Accardi, Zanandrea, Munari, Palazzolo, Chierico, Giorno, Rizza, Cesarini, Morra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Renate favorito sul Piacenza secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie a Eurobet: la vittoria del Renate è a 1,85, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Piacenza è a 4,60. Andiamo a scoprire le quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,50 e Over 2,5 a 2,45. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,63.

