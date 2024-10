DIRETTA LECCO RENATE, DERBY LOMBARDO IN CAMPO

L’ottava giornata del Girone A di Serie C si apre con la diretta Lecco Renate alle 20,30 di venerdì 4 ottobre 2024. Le due squadre occupano posizioni elevate della classifica e sono divise da soli tre punti. Il Lecco padrone di casa scenderà in campo dopo aver perso l’ultima partita per 3 a 2 in casa della Pro Vercelli dopo essere andato avanti di due gol. Due sconfitte consecutive, invece, per il Renate che ha perso la vetta della classifica e si ritrova terzo dopo aver perso con Vicenza ed Albinoleffe.

DIRETTA LECCO RENATE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Anche l’ottava giornata di Serie C con la diretta Lecco Renate sarà un’esclusiva di Sky che permetterà anche la visione in streaming con Sky GO o NOW TV. Inoltre, potrete anche seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che racconterà le azioni più importanti del match.

LECCO RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad approfondire le probabili formazioni. I padroni di casa sono pronti a riconfermare il 4-3-1-2 di Baldini che metterà in campo le due punte con Zuberek e Galeandro. Rocco agirà sulla trequarti con Beghetto e Louakima chiamati all’inserimento continuo dalla linea di centrocampo.

4-3-3 ancora confermato per il Renate di Foschi che non riesci più a segnare e darà ancora grande importanza ai suoi attaccanti. Di Nolfo giocherà davanti insieme a Bocalon e Plescia con tutti e tre che hanno segnato solo un gol a testa fino ad ora. Spedalieri e Auriletto saranno ancora i due centrali di difesa pronti a murare la porta di Nobile.

LECCO RENATE, LE QUOTE

Grande partita e situazione di equilibrio nel pronostico per la diretta Lecco Renate, come ci dice l’agenzia Snai che comunque assegna i favori del pronostico alla squadra bluceleste, forte di un 2,05 come valore posto sul segno 1 per la sua vittoria. L’ipotesi del pareggio identificata dal segno X porta in dote un guadagno che corrisponde a 3,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, infine l’opzione del segno 2 che regola il successo esterno del Renate permetterebbe una vincita ammontante a 3,55 volte la giocata.