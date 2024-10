DIRETTA RENATE NOVARA, MATCH INTERESSANTE

Una partita che sulla carta ha poco da raccontare: la diretta Renate Novara vede i nerazzurri con il doppio dei punti dei piemontesi, una situazione che rispecchia alla perfezione quanto si è visto in queste prime otto giornate di campionato. La sfida si giocherà venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 20:30. Il Renate viaggia spedito con 18 punti con un solo periodo negativo tra il 24 e il 28 settembre con due ko contro Vicenza e Albinoleffe. Per il resto incetta di vittorie con Pro Patria, FeralpiSalò, Alcione Milano, Giana Erminio, Virtus Verona e Lecco.

Il Novara ha avuto fin qui un inizio di campionato confuso. Con due punti elle prime quattro complici i pareggi con FeralpiSalò e Lecco più le sconfitte contro Atalanta U23 e Virtus Verona, gli azzurri trovano la vittoria con la Pro Vercelli, evento che si ripeterà solamente tre giornate dopo con la Pergolettese.

DIRETTA RENATE NOVARA IN TV E IN STREAMING VIDEO: COME VEDERLA?

Come per tutte le sfide di Serie C anche la diretta Renate Novara sarà visibile come al solito su Sky oppure NOW. Per quanto concerne invece la diretta streaming Renate Novara, il match sarà trasmesso dalle rispettive applicazioni.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE NOVARA

Adesso vediamo le probabili formazioni Renate Novara. Le Pantere si disporranno secondo il 4-3-1-2. Tra i pali Nobile, difeso da Anghileri, Pellizzari, Auriletto e Riviera. A centrocampo Delcarro, Bonetti e Vassallo con Di Nolfo dietro a De Leo e Plescia. Il Novara predilige invece l’assetto tattico 3-5-2. In porta Minelli, retroguardia composta da Lancini, Bertoncini e Khailoti. Agiranno da esterni Ghiringhelli e Gerardini con Di Munno, Ranieri e Calcagni centrocampo. In avanti Donadio assieme a Ongaro.

LE QUOTE DI RENATE NOVARA: SU CHI SCOMMETTERE?

Per ultima cosa analizziamo le quote per le scommesse della diretta Renate Novara. Molto curioso il fatto che tra i segni 1 e 2 ci sia una differenza quasi minima: 2.65 per i lombardi e 2.75 per i piemontesi. La X del pareggio è invece a 2.80. L’Over 2.5 è dato a 2.65, ben più alto in questo caso rispetto all’Under alla stessa soglia a 1.40. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.15 e 1.57.

