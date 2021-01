Diretta/ Renate Pro Sesto (Serie C) streaming video e tv: la capolista vola

DIRETTA RENATE PRO SESTO: OCCHIO AI LOMBARDI!

Renate Pro Sesto, in diretta dallo stadio Città di Meda, in programma domenica 10 gennaio 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Nuovo importante esame per il Renate, che nelle ultime 10 sfide di campionato ha ottenuto 2 pareggi e 8 vittorie. Una serie positiva che ha portato i brianzoli in testa alla classifica, con 4 punti di vantaggio sul Como ed esprimendo una continuità che nessuna altra formazione del girone ha raggiunto in questa stagione.

Il sogno Serie B sta prendendo forma e il derby con la Pro Sesto sarà un’altra verifica importante. I sestesi dopo una partenza sprint che li aveva avvicinati al vertice della classifica hanno pagato lo scotto della fatica nella parte conclusiva del 2020, racimolando solamente un punto sul campo dell’Alessandria nelle ultime 5 uscite in campionato. Una serie-no che ha fatto crollare la Pro Sesto all’undicesimo posto in classifica, al momento fuori dalla zona play off.

DIRETTA RENATE PRO SESTO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Pro Sesto non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partaite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PRO SESTO

Le probabili formazioni di Renate Pro Sesto, sfida che andrà in scena presso lo stadio Città di Meda. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Aimo Diana con un 3-4-2-1: Gemello; Anghileri, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Kabashi, Ranieri, Esposito; Galuppini, Rada; Maistrello. Gli ospiti guidati in panchina da Francesco Parravicini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Livieri; Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Ntube; Gualdi, Gattoni, Palesi; Cominetti, Mutton, Scapuzzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Renate e Pro Sesto, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.65, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.50, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.30.

