Diretta Renate Siena/ Streaming video tv: aria di playoff a Meda (Serie C)

Renate Siena, che verrà diretta dal signor Daniele Rutella, è una delle partite più interessanti nella tredicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020: le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di domenica 3 novembre presso il Città di Meda, e sono pronte a sfidarsi per un posto come principale antagonista del Monza. I brianzoli stanno scappando, e non sono a +9 sulle seconde solo perchè il Renate ha fatto il miracolo sabato scorso: due gol in pieno recupero e pareggio agganciato al Brianteo, cosa che peraltro ha permesso ai nerazzurri di rimanere appunto al secondo posto in compagnia di Carrarese e Pontedera, confermandosi dunque una sorpresa che può davvero sperare in qualcosa di grande. Anche il Siena ci crede, ma deve riscattare il passo falso dell’ultima giornata: sconfitta interna contro la Pro Vercelli che ha relegato la Robur al quinto posto (insieme all’Alessandria), resta comunque un’ottima stagione anche per i bianconeri che partivano già sapendo di poter fare il salto di qualità. Aspettiamo ora la diretta di Renate Siena valutando quelle che possono essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Siena non sarà trasmessa sui nostri canali, ma come sappiamo anche per questa stagione le partite di Serie C sono un’esclusiva del portale Eleven Sports. Abbonandosi stagionalmente al servizio oppure acquistando ogni volta il singolo evento (ad un prezzo fissato) sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE SIENA

Renate Siena viene affrontata da Aimo Diana con il solito 3-4-1-2: invariata la difesa con Teso, Baniya e Possenti davanti al portiere Satalino, sugli esterni Guglielmotti favorito a destra mentre Pizzul potrebbe prendere il posto di Anghileri sull’altro versante, con una zona mediana che sarà presidiata da Rada e Ranieri. Alle spalle delle due punte Kabashi resta in vantaggio su Grbac, mentre Maritato e De Sena cercano spazio nel reparto offensivo come sparring partner di Galuppini, eventualmente dovendo strappare la maglia a Plescia. Siena disposto con il 4-3-1-2 da Alessandro Dal Canto: Dario D’Ambrosio e Migliorelli i due terzini con Panizzi e Baroni che restano favoriti (su Buschiazzo) per stare davanti a Confente. Tommaso Arrigoni e Lombardo possono essere alternative per un centrocampo nel quale Gerli agirà da playmaker, al momento Oukhadda e Gladestony sono i titolari così come Serrotti (insidiato da D’Auria) sulla trequarti, a ispirare Cesarini e Guidone che ancora una volta partono davanti a Polidori.

QUOTE E PRONOSTICO

Renate Siena è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: i nerazzurri partono leggermente favoriti avendo un valore di 2,30 volte la puntata che accompagna il segno 1 per la loro vittoria, contro la quota di 3,05 che è stata posta il segno 2 che identifica il successo della Robur. Lo stesso identico valore, 3,05 volte quanto messo sul piatto, è quello che guadagnereste scommettendo sul segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio.



