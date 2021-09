Diretta/ Renate Virtus Verona (Serie C) streaming video tv: rivelazione cercasi

Renate Virtus Verona, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le formazioni sono partite in questa stagione con l’ambizione neanche troppo celata di essere la rivelazione del girone A. Dopo la doccia fredda del ko in Coppa Italia contro il Seregno, il Renate ha subito un tris anche dal Padova. Un avvio choc per le Pantere che sono riuscite a ritrovare almeno solidità col punto ottenuto sul campo del Fiorenzuola, pur vedendo sfumare con amarezza la vittoria con il gol del 2-2 subito al 93′.

Diretta/ Sudtirol Trento streaming video tv: attesissimo derby

La Virtus Verona ha rinviato l’impegno della seconda giornata ed è ferma al match d’esordio perso di misura in casa del Sudtirol. Gli scaligeri sono nel pieno di un percorso di crescita ma dopo i play off conquistati e giocati a viso aperto nella scorsa stagione il tecnico Fresco è ben consapevole delle difficoltà che nasconde l’obiettivo di confermarsi. La Virtus Verona ha vinto l’ultimo precedente disputato in casa del Renate, 0-1 il 17 ottobre 2018, le Pantere non hanno invece mai battuto in casa gli scaligeri nei confronti tra i professionisti.

INFORTUNIO PELLEGRINI/ Roma, sospiro di sollievo: nessuna lesione al flessore

DIRETTA RENATE VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Virtus Francavilla Vibonese (risultato finale 1-0), video: Ventola decisivo

PROBABILI FORMAZIONI RENATE VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni di Renate Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Roberto Cevoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito S; Baldassin, Ranieri, Celeghin; Galuppini, Maistrello, Rossetti. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Sibi; Daffara, Faedo, Pellacani, Zugaro; Danieli, Lonardi, Metlika; De Rigo; Zarpellon, Arma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Meda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3-45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA