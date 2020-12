Diretta/ Rennes Siviglia (Champions League) streaming video tv: giochi già fatti

DIRETTA RENNES SIVIGLIA: SOLO UNA PASSERELLA?

Rennes Siviglia, in diretta dal Roazhon Park di Rennes, in programma martedì 8 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Giochi già fatti tra le due compagini: il Siviglia si è qualificato agli ottavi di finale ma ha dovuto cedere il primo posto al Chelsea nello scontro diretto della scorsa settimana, con 4 gol di Giroud che hanno inflitto agli andalusi una dura lezione. E’ invece fuori da tutto il Rennes che ha perso in Russia contro il Krasnodar, lasciando agli avversari la qualificazione in Europa League tramite il terzo posto in classifica. Sarà dunque una partita utile per testare alcune seconde linee e chiudere in bellezza la fase a gironi, considerando le rispettive difficoltà che le due squadre stanno attraversando in campionato. Il Rennes infatti ha subito domenica scorsa contro il Lens la sesta sconfitta negli ultimi sette impegni ufficiali disputati tra Champions League e Ligue 1 francese. Il Siviglia dopo lo 0-4 subito contro il Chelsea è caduto di nuovo in casa nel big match contro il Real Madrid.

DIRETTA RENNES SIVIGLIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Rennes Siviglia sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES SIVIGLIA

Le probabili formazioni di Rennes Siviglia, sfida che andrà in scena presso il Roazhon Park di Rennes. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Julien Stephan con un 4-3-3: Salin; Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert; Bourigeaud, Nzonzi, Léa Siliki; Del Castillo, Niang, Tait. Gli ospiti guidati in panchina da Julen Lopetegui schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Bounou; Koundé, Sergi Gómez, Diego Carlos, Rekik; Gudelj, Óliver Torres, Vázquez; Óscar, Idrissi, En-Nesyri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote fissare le le scommesse sul match di UEFA Champions League tra Rennes e Siviglia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.15, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.35.



