Video/ Siviglia PSV Eindhoven (2-3) gol e highlights: Pepi completa la rimonta! (Champions, 29 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SIVIGLIA PSV: LA SINTESI

All’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan il PSV Eindhoven supera in trasferta ed in rimonta il Siviglia per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Alonso provano a prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva intorno al 10′ con un colpo di testa di Sergio Ramos a mandare la sfera alta sopra la traversa. I minuti scorrono sul cronometro e gli spagnoli insistono vedendosi annullare un gol di Sow su segnalazione del VAR per fallo di mano dello stesso al 41′, quando poi En Nesyri centra pure la traversa. Gli ospiti allenati dal tecnico Bosz si vedono invece costretti a sostituire prematuramente l’ex Napoli Lozano con Vertessen già al 44′ a causa di un infortunio.

Nel secondo tempo i biancorossi di casa ricominciano in maniera arrembante trovando appunto il gol del raddoppio immediatamente al 47′ per merito di En Nesyri, sfruttando al meglio il passaggio di Acuna. Gli olandesi suonano la carica al 50′ con De Jong ma rischiano poi al 53′ sullo spunto di Ocampos. Nell’ultima parte dell’incontro gli spagnoli rimangono in inferiorità numerica dal 66′ per colpa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Ocampos ed i biancorossi ospiti ne approfittano subito per accorciare con il gol siglato dal subentrato Saibari, su cross dalla sinistra di Dest, al 68′. L’autogol di Gudelj ripristina l’equilibrio all’82’ sul colpo di testa di Vertessen che serve infine l’assist per il gol del sorpasso al neo entrato Pepi al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro italiano Davide Massa ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Ocampos, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato e Lozano dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno della competizione continentale permettono al PSV di Eindhoven di salire a quota 8 nella classifica del girone B della Champions League mentre il Siviglia non si muove, restando fermo a 2 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SIVIGLIA PSV: IL TABELLINO

Siviglia-PSV Eindhoven 2 a 3 (p.t. 1-0)

Reti: 24′ Sergio Ramos(S); 47′ En Nesyri(S); 68′ Saibari(P); 82′ AUTO Gudelj(S); 90’+2′ Pepi(P).

Assist: 24′ Rakitic(S); 47′ Acuna(S); 68′ Dest(P); 82′, 90’+2′ Vertessen(P).

SIVIGLIA (4-3-3) – Dimitrovic; Jesus Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Acuna; Sow, Fernando, Rakitic; Ocampos, En Nesyri, Lukebakio. A disp.: Arbol, Flores, Bueno, Mariano Diaz, Gattoni, Jordan, Rafa Mir, Nianzou, Pedrosa, Salas, Sanchez, Torres. All.: Diego Alonso.

PSV EINDHOVEN (4-3-3) – Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano. A disp.: Drommel, Waterman, Babadi, Mauro Junior, Obispo, Pepi, Saibari, Sambo, Tillman, Van Aanholt, Vertessen. All.: Bosz.

Arbitro: Davide Massa (Italia).

Ammoniti: 33′ Lozano(P); 63′, 67′ Ocampos(S).

Espulsi: 67′ Ocampos(S).

