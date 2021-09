Diretta/ Rennes Tottenham (Conference League) streaming video tv: spurs in crisi?

DIRETTA RENNES TOTTENHAM: DA NON PRENDERE SOTTO GAMBA…

Rennes Tottenham, in diretta giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18.45 presso il Roazhon Park di Rennes sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Conference League. Calendario alla mano questo può essere il big match nell’avvio della nuova competizione UEFA. Ma gli Spurs rischiano di arrivare già in crisi al primo appuntamento internazionale della stagione, dopo il clamoroso 3-0 subito in Premier League dal Crystal Palace: un nuovo passo falso potrebbe far traballare le certezze del tecnico Nuno Espirito Santo, visto che anche in Conference l’avventura è iniziata faticosamente, con la qualificazione alla fase a gironi ottenuta solo grazie a una rimonta contro i portoghesi del Pacos Ferreira.

Se Atene piange Sparta non ride, visto che il Rennes è reduce da un doppio ko nella Ligue 1 francese: gli uomini di Genesio, dopo essere caduti in trasferta contro l’Angers, domenica scorsa hanno perso anche in casa contro il Reims, sempre col punteggio di 0-2. Il Rennes è entrato nel tabellone di Conference dopo aver eliminato i norvegesi del Rosenborg in semifinale, ma a livello offensivo i francesi devono aumentare i giri per non ritrovarsi già alle prese con un inizio di stagione problematico.

DIRETTA RENNES TOTTENHAM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rennes Tottenham è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES TOTTENHAM

Le probabili formazioni di Rennes Tottenham, match che andrà in scena al Roazhon Park di Rennes. Per il Rennes, Bruno Genesio schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Salin; Traoré, Omari, Aguerd, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Tait; Laborde, Guirassy, Terrier. Risponderà il Tottenham allenato da Nuno Espirito Santo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lloris; Reguilon, Dier, Tanganga, Emerson Royal; Skipp, Winks, Hojbjerg; Alli, Kane, Lucas Moura.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Roazhon Park di Rennes, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Rennes con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Tottenham, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



