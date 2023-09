DIRETTA/ Rep. Ceca Italia U20 (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (11 settembre 2023)

DIRETTA REP. CECA ITALIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Repubblica Ceca Italia U20 sta per cominciare, facciamo un rapidissimo sunto della situazione nell’Elite League, posto che entrambe le Nazionali Under 20 finora hanno giocato solo una partita, che per la Repubblica Ceca è stata la sconfitta per 2-0 sul campo della Romania e invece per l’Italia è stato un buonissimo pareggio per 1-1 contro la Germania, sfida che ha sempre un sapore speciale, anche a livello di Nazionali Under 20.

DIRETTA/ Italia Olanda U19 (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (11 settembre 2023)

Il sito federale della FIGC ci aveva offerto il commento del c.t. Alberto Bollini su questo incontro: “Abbiamo avuto un buon approccio alla partita. Poi ci siamo leggermente allungati nel pressing e abbiamo subito un gol nel finale di primo tempo che per quanto beffardo fa parte della crescita dei ragazzi. Nella ripresa, però, considerando che eravamo in casa della Germania e sotto di un gol, non ci siamo disuniti e abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, costruendo occasioni da rete che si sono aggiunte al coraggio e alla predisposizione tattica. Credo sia mancata solo la vittoria: la meritavamo”. Potrà arrivare oggi? Parola al campo per scoprirlo, via alla diretta di Repubblica Ceca Italia U20! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ La rivelazione Lussemburgo, diretta gol live score

DIRETTA TV REP. CECA ITALIA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Rep. Ceca Italia Under 20 e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere allora soprattutto agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

ANCHE ROMAN TRA I CONVOCATI

Diretta Rep. Ceca Italia Under 20, in programma lunedì 11 settembre 2023 alle ore 17.00 a Tabor, sarà una sfida valida per l’Èlite League tra le due selezioni nazionali di categoria. Gli azzurrini cercano il primo successo dopo il pareggio ottenuto a Berlino contro la Germania. Sarà la seconda partita con Alberto Bollini sulla panchina azzurra dopo la promozione dall’Under 19. Questo l’elenco dei convocati del neo commissario tecnico per l’impegno: Portieri: Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia). Difensori: Tommaso Barbieri (Pisa), Andrea Bozzolan (Perugia), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Tommaso Corazza (Bologna), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Lorenzo Lucchesi (Ternana), Iacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Pio Riccio (Modena). Centrocampisti:Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma). Attaccanti: Luca D’Andrea (Catanzaro), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Burnley), Daniele Montevago (Gubbio), Lucas Roman (Barcellona), Nicolò Turco (Liefering), Cristian Volpato (Sassuolo).

Probabili formazioni Repubblica Ceca Italia U20/ Le scelte di Bollini (oggi 11 settembre 2023)

DIRETTA REP. CECA ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Rep. Ceca Italia Under 20 vedono i padroni di casa schierarsi con qualche novità rispetto alla partita contro la Germania. Il commissario tecnico Alberto Bollini, infatti, potrebbe impiegare dal primo minuto Alessandro Fontanarosa nel reparto difensivo e Niccolò Pisilli a centrocampo. Nel reparto offensivo, invece, Daniele Montevago potrebbe ritagliarsi uno spazio.

DIRETTA REP. CECA ITALIA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Rep. Ceca Italia Under 20 danno per favorita la squadra ospite con una quota di 1.95. Sempre betway assegna ai padroni di casa un valore di 2.70 volte la posta in palio, a 3.50 invece la X del pareggio.

Over 2.5 o Under? L’eventualità di vedere almeno tre gol in questo incontro è data a 1.80, leggermente più bassa dell’esito opposto che possiamo trovare a 1.85. Per quanto riguarda il segno Gol ovvero entrambe le squadre a segno abbiamo una quota di 1.85 riferito al Gol e 1.75 per il No Gol.











© RIPRODUZIONE RISERVATA