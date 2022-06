Diretta/ Repubblica Ceca Spagna streaming video tv: primi dubbi (Nations League)

DIRETTA REPUBBLICA CECA SPAGNA: NON SARÀ FACILE PER GLI IBERICI

Repubblica Ceca Spagna, in diretta domenica 5 giugno 2022 alle ore 20.45 presso l’Eden Arena di Praga sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Primi dubbi per Luis Enrique dopo il pari all’esordio nella competizione contro il Portogallo, le Furie Rosse erano partite bene nel match ma sembrano essere state costrette a pagare lo scotto della stanchezza di fine stagione, con tante partite sulle spalle una volta arrivati a giugno.

La Repubblica Ceca ha invece iniziato brillantemente il cammino in Nations League battendo 2-1 la Svizzera, match difficile ma che ha visto i ceki concreti e vincenti con un gol per tempo, con un’autorete che ha regalato i tre punti. Il 7 ottobre 2011 Repubblica Ceca e Spagna si sono affrontate per l’ultima volta in casa dei ceki, vittoria per 0-2 delle Furie Rosse con le reti di Juan Mata e Xabi Alonso.

DIRETTA REPUBBLICA CECA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Repubblica Ceca Spagna sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA SPAGNA

Le probabili formazioni della diretta Repubblica Ceca Spagna, match che andrà in scena all’Eden Arena di Praga. Per la Repubblica Ceca, Jaroslav Silhavy schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vaclik; Krejci, Zima, Brabec; Coufal, Soucek, Sadilek, Zeleny; Jankto, Kuchta, Hlozek. Risponderà la Spagna allenata da Luis Enrique con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Unai Simon; Dani Carvajal, Diego Llorente, Pau Torres, Jordi Alba; Gavi, Rodri, Koke; Ferran Torres, Morata, Sarabia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Repubblica Ceca Spagna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Repubblica Ceca con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Spagna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











