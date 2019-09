Diretta Rieti Bari/ Streaming video tv: quote, risultato scontato? (Serie C)

La diretta Rieti Bari, arbitrata da Perenzoni, si gioca domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Manlio Scopigno-Centro d’Italia di Rieti. Padroni di casa reduci da quattro sconfitte consecutive in altrettanti impegni ufficiali fin qui disputati. Dopo i ko contro Olbia e Ternana in Coppa Italia, i Sabini hanno perso in casa contro gli umbri anche all’esordio in campionato. Nella prima partita in trasferta, invece, è arrivato un altro ko contro la matricola Picerno, che si è riuscita ad imporre grazie alle reti di Kosovan e Bertolo. A nulla è servito al Rieti il gol di De Paoli, ora il riscatto andrà cercato contro un Bari che dopo l’esordio vittorioso sul campo della Sicula Leonzio è scivolato a sorpresa alla prima al San Nicola contro la Viterbese, trascinata da una doppietta di Tounkara. Il ritorno tra i professionisti per i pugliesi si è rivelato più complicato del previsto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rieti-Bari, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI BARI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Rieti-Bari, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Manlio Scopigno-Centro d’Italia di Rieti. I padroni di casa Sabini allenati da Mariani schiereranno un 4-3-1-2 con Pegorin; Zanchi, Aquilanti, Gigli, Marchi, Tirelli, Guiebre, Tiraferri, Marino, De Sarlo, Marcheggiani. Risponderà il Bari di Cornacchini schierato con un 4-3-3 e questo undici titolare: Frattali; Kupisz, Di Cesare, Sabbione, Costa; Schiavone, Hamlili, Scavone; Terrani, Antenucci, Neglia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Bari favorito per la conquista dei tre punti contro il Rieti. Vittoria interna proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio viene quotato 3.75 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 1.60. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.87, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80.



