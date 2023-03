Diretta/ Rimini Pontedera streaming video tv: zona playoff (Serie C)

DIRETTA RIMINI PONTEDERA: SFIDA APERTISSIMA!

La diretta di Rimini Pontedera, in programma sabato 11 marzo alle ore 17:30, racconta di uno scontro playoff molto interessante. I padroni di casa sono incappati in una sconfitta esterna con la Carrarese che ha rovinato la striscia di tre risultati utili consecutive che durava da metà febbraio con i pareggi di Pesaro e col Siena oltre alla vittoria in casa della Fermana. Il Pontedera invece è uscito da un periodo di crisi che ha accompagnato i toscani per quattro turni con tre sconfitte e un pareggio.

A complicare la situazione in casa Rimini sono le partite in casa, un vero tabù: dal 23 dicembre ad oggi, i biancorossi non hanno mai vinto in casa con tre sconfitte e due pareggi. Un 2023 dunque ancora maledetto per il Rimini che spera di tornare a fare punti in casa il prima possibile. La vittoria in casa della Torres, invece, ha permesso al Pontedera di riscattare la sconfitta esterna con la Recanatese, tornando a fare bottino pieno in trasferta dopo cinque giornate.

RIMINI PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Rimini Pontedera sarà visibile in esclusiva Eleven Sports, piattaforma che da ormai diverse stagioni ci accompagna attraverso la visione di tutte le gare di Serie C con abbonamento mensile o stagionale.

Per chi volesse, la diretta Rimini Pontedera è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

RIMINI PONTENDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni diretta Rimini Pontendera vedono i padroni di casa col 4-3-3, Zaccagno in porta, in difesa Laverone, Pietrangeli, Panelli e Regini a comporre la muraglia. A centrocampo ci saranno Biondi, Pasa e Delcarro a supportare il tridente offensivo Tonelli, Mencagli e Rossetti.

Risposta del Pontedera col modulo 3-4-1-2 con Siano tra i pali, Mercandalli-Espeche-Bonfanti difensori della porta protetta dal classe 2001. A centrocampo Peli e Perretta saranno esterni con Ladinetti e Catanese a metà del rettangolo verde. Cioffi e Mutton, tandem d’attacco, verranno supportati da Benedetti.

