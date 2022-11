Diretta/ Rimini Vicenza streaming video tv: Vano vs Vicenza (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA RIMINI VICENZA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Rimini Vicenza, in diretta mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo Stadio Romeo Neri di Rimini, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Di fronte due squadre ambiziose, pronte a tutto per strappare il pass per i quarti di finale.

Il Rimini arriva a questo appuntamento dopo la vittoria per 0-1 sul campo dell’Ancona nei trentaduesimi e per 2-1 contro i cugini del Cesena nei sedicesimi. Il Vicenza, invece, ai trentaduesimi ha superato 2-1 la Virtus Verona, mentre ai sedicesimi si è imposto 4-2 ai danni dell’ArzignanoChiampo.

RIMINI VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Gubbio sarà disponibile su Eleven Sports, che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. Per seguire il match sarà sufficiente collegarsi al sito internet o all’applicazione: ricordiamo che Eleven Spors è disponibile via abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet oppure collegandosi via pc.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI VICENZA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Rimini Vicenza. Partiamo dalla compagine romagnola, in campo con il 3-5-2: Zaccagno, Pietrangeli, Panelli, Gigli, Tofanari, Delcarro, Tanasa, Tonelli, Haveri, Vano, Santini. Ospiti in campo con il 3-4-2-1: Confente, Ierardi, Pasini, Sandon, Dalmonte, Ronaldo, Cavion, Greco, Jimenez, Giacomelli, Ferrari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Rimini Vicenza vedono leggermente favorita la formazione di casa. Andiamo a scoprire i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Rimini è a 2,35, il pareggio è a 3,40, mentre il successo del Vicenza è a 2,75. Andiamo a scoprire ora le quote sul numero di gol: Under 2,5 e Over 2,5 entrambe a 1,84. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 1,64 e 2,05.

