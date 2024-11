DIRETTA RIMINI TORRES, GLI OSPITI VOGLIONO LA VETTA

La diretta Rimini Torres è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 12:30 presso lo Stadio Romeo Neri di Rimini come partita valida per il lunch match della quattordicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta subita in casa del Gubbio, diretta concorrente per un posto nei playoff, ma i diciassette punti sin qui conquistati insieme con il decimo posto fanno per il momento sorridere i biancorossi, che vorrebbero in ogni caso consolidare la propria posizione il più in alto possibile prima della sosta.

Dal canto suo, la compagine ospite vuole continuare a vincere e provare a strappare la vetta del girone al Pescara, distante appena un punto e reduce dalla sconfitta patita sul campo della Vis Pesaro. Ricordiamo inoltre che l’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Gioele Iacobellis, proveniente dalla sezione AIA di Pisa, che sarà coadiuvato dagli assistenti Ionut Eusebiu Nechita di Lecco e Fabio Cantatore di Molfetta insieme con il quarto uomo Simone Gambin di Udine.

DIRETTA RIMINI TORRES, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Rimini Torres streaming dovrà necessariamente possedere un abbonamento valido per Now o Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando.

RIMINI TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso a capire quali saranno le scelte dei due allenatori relative agli schieramenti di partenza per la diretta Rimini Torres del girone B tramite le probabili formazioni in attesa del fischio d’inizio. Mister Antonio Buscè punterà ancora sul 4-3-2-1 come modulo per i suoi e dunque Colombi in porta, Fiorini, De Vitis, Lepri e Cioffi in difesa, Megelaitis, Langella, Semeraro in mediana, Malagrida e Cinquegrano sulla trequarti con Chiarella unica punta.

Il tecnico Alfonso Greco, invece, dovrebbe optare per il 3-4-2-1 come soluzione per la sua squadra affidandosi a Zaccagno tra i pali, Dametto, Antonelli e Fabriani sulla linea difensiva, Zecca, Mastinu, Brentan e Liviero a comporre il centrocampo mentre anche qui ci saranno i trequartisti Valera Djamanca e Nanni ad offrire supporto al centravanti Fischnaller.

DIRETTA RIMINI TORRES, LE QUOTE

Infine, analizziamo insieme le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive così da poter intuire il pronostico riguardante l’esito finale della diretta Rimini Torres valevole come quattordicesimo turno del campionato di Serie C. Stando a quanto offerto da Snai, la sfida si preannuncia abbastanza equilibrata e dall’esito incerto visto che il successo degli ospiti viene dato a 2.45 mentre quello dei padroni di casa ad appena 2.75. Inoltre, anche il pareggio ha buone possibilità di concretizzarsi se si pensa che l’x viene quotato a 2.95.