Diretta Rimini Vis Pesaro/ Streaming video tv: scontro diretto in alto (Serie C)

DIRETTA RIMINI VIS PESARO: PARTITA COMBATTUTA!

La diretta di Rimini Vis Pesaro rappresenta uno scontro diretto nella zona alta della classifica di Serie C, che per quel che concerne il Girone B è ancora piuttosto corta. Le due squadre si trovano infatti rispettivamente al quinto e settimo posto con 13 e 12 punti, con la vetta che si trova a quota 15. Le possibilità di puntare ai vertici dunque sono concrete. L’appuntamento è fissato per domenica 16 ottobre alle ore 14.30 allo Stadio Romeo Neri.

DIRETTA/ Gubbio Rimini (risultato finale 1-2) video streaming tv: autogol Pietrangeli

In occasione dello scorso turno, entrambe le compagini hanno risposto “presente” alla corsa verso la promozione. Il Rimini ha trionfato in casa del Gubbio grazie a due reti realizzate nei primi minuti del match. La Vis Pesaro invece ha ottenuto una vittoria di misura tra le mura amiche contro il San Donato attraverso una rete messa a segno da Fedato nel secondo tempo. Adesso sarà tempo della prova del nove con un avversario alla pari.

DIRETTA/ Vis Pesaro San Donato (risultato finale 1-0): i vissini ritrovano i 3 punti

DIRETTA RIMINI VIS PESARO VIDEO TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

La diretta di Rimini Vis Pesaro, in programma domenica 16 ottobre alle ore 14.30 per l’ottava giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in televisione soltanto per quel che concerne i momenti salienti, dato che è una delle partite selezionate per la Diretta Gol dell’emittente Sky Sport: la visione sarà disponibile a tutti gli abbonati nel canale 251. Per assistere alla partita Rimini Vis Pesaro in modo integrale in diretta video streaming, ad ogni modo, sarà sempre valido anche l’appuntamento con Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. È possibile acquistare l’abbonamento mensile, annuale oppure la singola gara e successivamente collegarsi alle applicazioni nonché al sito ufficiale.

Diretta/ Rimini Alessandria (risultato finale 3-0): doppietta per Santini

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Rimini Vis Pesaro rivelano che le due squadre non dovrebbero cambiare molto in occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie C, dato che gli schieramenti dello scorso turno hanno dato i loro frutti. Il Giudice Sportivo tra l’altro non ha disposto provvedimenti per tesserati delle rose in questione. I due tecnici, salvo qualche acciacco last-minute, non hanno dunque particolari assenze con cui fare i conti.

L’allenatore dei padroni di casa, Marco Gaburro, metterà in campo i suoi con un 4-3-3 che dovrebbe essere così strutturato: Zaccagno; Laverone, Panelli, Pietrangeli, Regini; Tonelli, Pasa, Delcarro; Santini, Vano, Gabbianelli. Il tecnico degli ospiti, David Sassarini si schiererà a specchio, questo il suo possibile 4-3-3 dal primo minuto: Farroni; Rossoni, Gavazzi, Zoia, Borsoi; Marcandella, Coppola, Aucelli; Provazza, Fedato, Cannavo.

QUOTE RIMINI VIS PESARO

Le quote della diretta Rimini Vis Pesaro danno per favoriti gli emiliani, anche in virtù del fattore campo: andiamo a vedere quelle offerte da Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 1.80. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 4.25. Il pareggio, con il segno X, è infine fissato a 3.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA