Diretta risultati ballottaggi, elezioni comunali 2021/ Da Roma a Torino: 65 comuni al voto

DIRETTA BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2021: ROMA, TORINO OSSERVATI SPECIALI

Al via la diretta dei ballottaggi delle elezioni comunali 2021: domenica 17 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 ottobre 2021 dalle 7 alle 15 si andrà al voto in 65 comuni italiani per il secondo turno delle amministrative. Si voterà in tutti i comuni “superiori”, con una popolazione maggiore di 15 mila abitanti e dove nessun candidato ha ottenuto il 50% al primo turno, e nei comuni “inferiori”, con meno di 15 mila abitanti e dove l’esito è stato un pareggio.

I ballottaggi delle elezioni comunali 2021 si terranno in 65 comuni, di cui 62 “superiori” e 3 “inferiori”: in questi ultimi – Corchiano (Lazio), Rondanina (Liguria) e Torricella Verzate (Lombardia) – i due candidati più votati hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Tra i 62 comuni “superiori”, troviamo alcune sfide degne di nota: pensiamo alla sfida di Roma tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, oppure al confronto di Torino tra Stefano Lo Russo e Paolo Damilano.

DIRETTA BALLOTTAGGI, I DATI DEL SECONDO TURNO

Roma e Torino rappresentano certamente gli appuntamenti più attesi, ma non solo. Oltre al terzo e ultimo capoluogo di regione, Trieste, ai ballottaggi delle elezioni comunali vedremo sette capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese. Partite importanti, dunque, che vedranno di fronte sempre gli stessi schieramenti: Centrodestra contro Centrosinistra. In due città, Isernia e Varese, il Centrosinistra ha l’appoggio del Movimento 5 Stelle, mentre a Benevento il sindaco uscente Clemente Mastella è sostenuto anche da Forza Italia.

Entrando nel dettaglio dei numeri di questi ballottaggi delle elezioni comunali, in 33 comuni su 65 saranno avversari Centrodestra e Centrosinistra (con o senza l’appoggio del Movimento 5 Stelle); in 9 comuni sarà sfida tra il Centrodestra e un civico, in altri 9 comuni sarà sfida tra il Centrosinistra e un civico; in 7 comuni si confronteranno Centrodestra e Movimento 5 Stelle; in 2 comuni sarà Centrodestra contro destra, negli altri 2 comuni sarà Movimento 5 Stelle contro Centrosinistra.

