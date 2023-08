DIRETTA/ Barcellona Cadice video streaming tv: i precedcenti non sono a senso unico (Liga, 20 agosto 2023)

DIRETTA BARCELLONA CADICE: I TESTA A TESTA

Sono appena otto i match che ci hanno fatto compagnia nel terzo millennio per quanto riguarda la diretta di Barcellona Cadice. Il bilancio non è nemmeno così orientato verso i blaugrana, che hanno infatti vinto quattro di queste sfide ma ne hanno anche perse due, con altrettanti pareggi. Il Cadice insomma si è sempre ben difeso: addirittura nell’aprile 2022, un anno dopo aver costretto il Barcellona a un 1-1 al Camp Nou (a segno Leo Messi e Alex Fernandez, entrambi su rigore), si è permesso di vincere fuori casa contro una squadra già allenata da Xavi, grazie al gol realizzato da Lucas Pérez dopo due minuti nel secondo tempo.

Nell’ultima Liga il Barcellona si è vendicato: all’andata, inizio di settembre per la quinta giornata, ha vinto 4-0 in trasferta mentre a metà febbraio ha ottenuto un 2-0 interno avvicinando ancor più quello che poi sarebbe stato il titolo nazionale. I gol dell’ultima vittoria blaugrana al Camp Nou erano stati segnati negli ultimi minuti del primo tempo: Sergi Roberto aveva aperto il conto, mentre Robert Lewandowski lo aveva rifinito nel recupero. Vedremo cosa succederà tra poco nella diretta di Barcellona Cadice… (agg. di Claudio Franceschini)

BARCELLONA CADICE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DELLA LIGA

La diretta tv di Barcellona Cadice sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match della Liga spagnola sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Barcellona Cadice arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali delle società spagnole.

BARCELLONA CADICE: BLAUGRANA PER IL RISCATTO!

Barcellona Cadice, in diretta domenica 20 agosto 2023 alle ore 19.30 presso l’Estadio Olímpico de Montjuic di Barcellona, sarà una sfida valida per la seconda giornata della Liga spagnola. Avremo allora un’altra emozionante sfida di Liga, quando il Barcellona scenderà in campo contro il Cadice nella seconda giornata della stagione 2023-24. Dopo un esordio sottotono contro il Getafe che si è concluso in un pareggio senza reti, i catalani sono determinati a ottenere la loro prima vittoria e dare spettacolo di fronte ai loro appassionati tifosi. Il Cadice, d’altra parte, ha iniziato la stagione con il piede giusto, ottenendo una vittoria per 1-0 contro l’Alaves.

Questa vittoria ha dato una spinta di fiducia alla squadra allenata da Sergio Gonzalez Soriano, che cercherà di confermarsi anche contro uno dei club più prestigiosi del calcio mondiale. Una nota interessante di questa sfida è che il Barcellona esordirà nell’Estadio Olímpico de Montjuic, poiché il Camp Nou è in fase di ristrutturazione. Questo rende l’atmosfera ancora più speciale, con i giocatori e i tifosi pronti a vivere un momento storico in un’ambientazione diversa ma altrettanto affascinante. Il Cadice sarà un avversario da non sottovalutare, ma i blaugrana hanno dimostrato nel recente passato di avere il sopravvento negli scontri diretti con due vittorie consecutive.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA CADICE

Le probabili formazioni della diretta Barcellona Cadice, match che andrà in scena all’Estadio Olímpico de Montjuic di Barcellona. Per il Barcellona, Xavi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ter Stegen; Araujo, Kounde, Christensen, Balde; Romeu, De Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Pedri. Risponderà il Cadice allenato da Sergio Gonzalez Soriano con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Ledesma; Carcelen, Hernandez, Fali, Javi; Ivi, Alcaraz, Fede, Machìs; Ramos, Roger.

BARCELLONA CADICE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Barcellona Cadice, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida della Liga. La vittoria del Barcellona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.50, mentre l’eventuale successo del Cadice, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.

