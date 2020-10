Diretta Roland Garros 2020/ Finale Djokovic Nadal streaming video tv: che classica!

DIRETTA DJOKOVIC NADAL, FINALE ROLAND GARROS 2020: SPETTACOLO A PARIGI!

Nessuna rivoluzione a Parigi: al Roland Garros 2020 ecco la finale Djokovic Nadal, un super classico per decretare chi vincerà questa sofferta e particolare edizione dell’Open di Francia, il torneo più importante del mondo su terra rossa. Se agli Us Open assenze e colpi di scena avevano portato al successo dell’austriaco Thiem, al Roland Garros ecco il ritorno della classica sfida tra Novak Djokovic e Rafa Nadal. I numeri sono impressionanti sotto ogni punto di vista: 55 precedenti confronti con Nole in vantaggio 29-26, 17 Slam per il serbo e 19 per lo spagnolo, che potrebbe eguagliare a quota 20 il grande amico-rivale Roger Federer oltre che arrivare a quota 13 nel solo Roland Garros – e nessun tennista al mondo ha mai vinto per 13 volte lo stesso torneo. Numeri talmente grandi che forse fanno anche perdere l’essenza di questa sfida tra due campioni che hanno segnato insieme a Federer un’epoca clamorosa del tennis. Dunque ci avviciniamo alla diretta Roland Garros 2020 per la finale maschile con il sapore di una epopea che dura ormai da molti anni ma sembra non finire mai. Sulla terra rossa di Parigi il favorito d’obbligo è sempre Nadal, ma di certo Djokovic non parte battuto: cosa succederà? Appuntamento alle ore 15.00 sul centrale Philippe Chatrier per scoprirlo.

DIRETTA DJOKOVIC NADAL IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA FINALE DEL ROLAND GARROS 2020

La diretta tv di Djokovic Nadal, finale del Roland Garros 2020, sarà trasmessa su Eurosport che ha coperto tutto il torneo dello Slam. Gli appassionati di tennis potranno eventualmente sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player per seguire la partita anche in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troveranno invece le informazioni utili sulle due finaliste e il tabellino play-by-play con il quadro statistico del match, oltre ai contenuti multimediali.

DIRETTA ROLAND GARROS 2020, FINALE DJOKOVIC NADAL: IL CONTESTO

La finale Djokovic Nadal, l’epilogo in assoluto più atteso per coronare due intense settimane in diretta dal Roland Garros 2020, si è concretizzata con le due semifinali di venerdì, che hanno visto soffrire soprattutto Djokovic, il quale d’altronde ha dovuto affrontare un rivale tostissimo come il greco Stefanos Tsitsipas, battuto solamente in cinque set con il punteggio di 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 in favore di Nole. Fantastico per i primi due set, Djokovic non ha però concretizzato un match-point nel terzo set e così si è complicato la vita soffrendo fino a quando nel quinto è tornato a dominare. Rafa Nadal invece ha travolto l’argentino Diego Schwartzman in tre set, anche se pure lo spagnolo nel terzo set ha dovuto soffrire, prima di imporsi in 6-5, 6-3, 7-6 (0). A Parigi conquistare anche un solo set contro Rafa non è facile, come ha imparato nei quarti sulla propria pelle anche uno Jannik Sinner eccellente per almeno due parziali ma sconfitto comunque in tre set, e avere evitato di allungare la partita può dare al re del Roland Garros un po’ di freschezza in più. Ma quando c’è una finale Slam Djokovic Nadal, sbilanciarsi in pronostici non è mai una buona idea…

