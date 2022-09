Diretta/ Roma Atalanta streaming video e tv. Chi vince va in vetta? (Serie A)

DIRETTA ROMA ATALANTA: OLIMPICO ANCORA SOLD OUT!

Roma Atalanta, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma ancora da tutto esaurito, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A. Una sfida che potrebbe potenzialmente lanciare in vetta alla classifica la squadra vincitrice. Occupa già il primo posto l’Atalanta, seppur in coabitazione con Milan e Napoli (che si scontreranno proprio in questa giornata) dopo il pareggio interno contro la Cremonese che non ha permesso agli orobici di isolarsi al vertice.

La Roma dopo il doppio sbandamento con il poker incassato a Udine e la sconfitta contro il Ludogorets si è ripresa espugnando il campo dell’Empoli nel posticipo dello scorso turno di campionato, per poi tornare al successo anche in Europa col 3-0 rifilato all’HJK Helsinki. Giallorossi vincenti il 5 marzo scorso di misura nell’ultimo precedente interno contro l’Atalanta, i bergamaschi non vincono in casa della Roma dallo 0-2 del 25 settembre 2019.

COME VEDERE LA PARTITA ROMA ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Roma Atalanta non sarà una di quelle che per questa 7^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Roma Atalanta sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Roma Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Malinovskyi, Hojlund.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

