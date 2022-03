Diretta/ Roma Atalanta streaming video tv: capolista per il riscatto (Primavera)

DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA: MINI CRISI PER I GIALLOROSSI

Roma Atalanta, in diretta domenica 13 marzo 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Tre Fontane sarà una sfida valevole per la 24^ giornata di Primavera 1. In cerca di riscatto i giallorossi che, visto il grande vantaggio accumulato in testa alla classifica, hanno vissuto una flessione perdendo nelle ultime due trasferte contro Verona ed Empoli, impegni che hanno avuto comunque l’intermezzo del successo interno contro il Pescara.

La Roma dovrà ora guardarsi da un’Atalanta che battendo il Napoli in casa nell’ultimo impegno disputato ha dimostrato di credere ancora nella possibilità di agganciare la zona play off, ora distante per i bergamaschi solo una lunghezza. All’andata la Roma ha calato il tris in casa dell’Atalanta, 0-3 firmato dai gol di Voelkerling Persson, Cherubini e Pagano, mentre i bergamaschi nella scorsa stagione hanno eliminato i capitolini dai play off.

DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Atalanta Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Atalanta Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane. Per la Roma, Alberto De Rossi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Vicario; Missori, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Volpato; Padula, Cassano. Risponderà l’Atalanta allenata da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dejcar; Del Lungo, Ceresoli, Bernasconi, Zuccon; Giovane, Berto, Sidibe; Chiwisa, De Nipoti, Cissè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.



