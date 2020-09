Diretta Roma Brindisi/ Streaming video tv: siamo a Olbia per la Supercoppa basket

Roma Brindisi verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Nicolini e Andrea Valzani: alle ore 21:00 di sabato 5 settembre siamo al Geovillage di Olbia per una partita che rientra nel programma della terza giornata di Supercoppa Italiana 2020 di basket. Il gruppo D è quello che si disputa in un’unica location, per evitare trasferte lunghe alle rappresentanti; la Virtus del grande ex Piero Bucchi affronta un test sicuramente importante contro una squadra che l’anno scorso sembrava aver fatto il salto di qualità, raggiungendo la finale di Coppa Italia e dando la sensazione di poter lottare anche per arrivare alla finale scudetto. Peccato che la pandemia di Coronavirus abbia cancellato la stagione, impedendoci di vedere quello che sarebbe potuto capitare; nel frattempo il roster della Happy Casa ha cambiato faccia e così anche quello dei capitolini. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Roma Brindisi, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche utile valutazione sul contesto della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Brindisi non è disponibile sui canali della nostra televisione: la Supercoppa Italiana 2020 di basket è un’esclusiva della piattaforma Eurosport Player, un servizio per il quale è necessario sottoscrivere un abbonamento e che vi permetterà di seguire tutte le gare del torneo in diretta streaming video, dotandovi ovviamente di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di seguire il tabellino play-by-play e le principali statistiche sul sito ufficiale www.legabasket.it.

DIRETTA ROMA BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Roma Brindisi è importante soprattutto per la Happy Casa, che virtualmente gioca in trasferta e, prendendosi una vittoria, potrebbe sparigliare le carte nel girone di Supercoppa. Arrivare alla Final Four non è certamente impossibile, e per questo motivo Frank Vitucci vuole i due punti; la sua creatura ha fatto passi da gigante lo scorso anno e l’obiettivo ormai concreto è quello di inserirsi nell’élite del basket italiano per provare a dare fastidio alle corazzate. Cosa che appunto stava succedendo prima del lockdown; la Virtus Roma invece si stava pericolosamente avvicinando alla zona calda della classifica, era partita sotto registro ma poi era andata incontro a una preoccupante crisi di risultati.

Adesso nella capitale si riparte non da zero ma quasi: il principale traguardo da raggiungere rimane quello della salvezza, ma essendoci grande incertezza sulla ripresa del campionato non è escluso che Bucchi e i suoi ragazzi possano anche lottare per un posto nei playoff. Intanto questa Supercoppa, che la squadra affronta senza l’obbligo di arrivare fino in fondo, può rappresentare un ottimo trampolino di lancio e un allenamento utile per quando ripartirà la Serie A1.



