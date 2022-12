Diretta/ Roma Cadice, streaming video tv: esperimenti per Mou (amichevole)

DIRETTA ROMA CADICE: LA PRIMA DI MOU IN PORTOGALLO!

La diretta Roma Cadice, in programma alle ore 20.00 di venerdì 16 dicembre 2022 presso lo Stadio Municipal di Albufeira, in Algarve, sarà un test amichevole. Un match importante per Josè Mourinho per testare la condizione fisica dei suoi ragazzi, già impegnati nelle amichevoli con Nagoya e Yokohama in Giappone.

In attesa del ritorno del gruppo al completo, la Roma potrà saggiare il suo stato di salute contro la compagine spagnola, reduce dalla roboante vittoria per 4-2 contro il Manchester United. Pellegrini e compagni avranno la possibilità di convincere Mou in vista della ripresa, un test importante a partire dai giovani, sempre più coinvolti nel progetto.

ROMA CADICE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

Roma Cadice sarà in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN (in abbonamento), la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CADICE

Andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni della diretta Roma Cadice. Partiamo dalla formazione giallorossa, schierata con il consueto 3-5-2: Svilar, Kumbulla, Smalling, Ibanez, Celik, Camara, Matic, Tahirovic, Missori, Abraham, El Shaarawy. Passiamo adesso all’undici spagnolo, il modulo è il 5-3-2: Ledesma, Alejo, Spatz, Hernandez, Garcia, Arzamendia, Fernandez, Alcaraz, Ocampo, Lozano, Negredo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Roma Cadice, andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie all’agenzia Goldbet. Partiamo dall’1-X-2: la vittoria della Roma è a 1,65, il pareggio è quotato 3,90, mentre il successo del Cadice è a 4,45. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Over 2,5 a 1,58 e Under 2,5 a 2,20. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,54 e 2,20.











