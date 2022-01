DIRETTA/ Roma Cagliari video streaming tv: sono 41 i precedenti in Serie A

DIRETTA ROMA CAGLIARI: I TESTA A TESTA

In Serie A la diretta di Roma Cagliari l’abbiamo già vista in 41 occasioni. I giallorossi si sono imposti per 21 volte rispetto le appena 4 dei sardi mentre 16 sono i pareggi. L’ultimo precedente risalente alla scorsa stagione ci parla di un 3-2, era il 23 dicembre del 2020. I giallorossi passavano in vantaggio al minuto 11 grazie a un gol di Veretout. Nella ripresa gli ospiti la riaprivano grazie a un gol di Joao Pedro. La Roma però riusciva non solo a pareggiare ma anche a vincere grazie ai gol di Dzeko e Mancini. I sardi non vincono allo Stadio Olimpico dal settembre 2011 quando si imposero col risultato di 1-2.

Gli ospiti riuscivano a sbloccarla al minuto 68 con Daniele Conti con i padroni di casa che rimanevano in dieci per il rosso diretto a Cote un giro d’orologio dopo. Nel finale succedeva di tutto con il Cagliari che raddoppiava grazie a El Kabir al minuto 93. De Rossi siglava solo la rete della bandiera al 96esimo. Sicuramente la gara di oggi si gioca tra due squadre in grande difficoltà che cercano punti non solo per la classifica ma anche e soprattutto per rilanciarsi dal punto di vista mentale. Staremo a vedere cosa ci racconterà la gara. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA ROMA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Roma Cagliari di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

ROMA CAGLIARI: DEBUTTA OLIVEIRA!

Roma Cagliari, in diretta domenica 16 gennaio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Dopo due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus, particolarmente amara quella contro i bianconeri per la rimonta subita, i giallorossi partono con i nuovi acquisti Maitland-Niles e Sergio Oliveira subito in campo per compiere un cambio di passo in zona Europa e cercare di mantenere almeno il sesto posto in classifica.

Il Cagliari arriva all’appuntamento reduce da due fondamentali vittorie consecutive contro Sampdoria e Bologna che hanno riacceso le speranze di salvezza dei sardi, che arrivano però all’Olimpico funestati da molte assenze dovute al Covid. All’andata la Roma ha espugnato in rimonta 1-2 la Sardegna Arena, vincendo 3-2 l’ultimo precedente casalingo contro i rossoblu il 23 dicembre 2020. Il Cagliari non espugna l’Olimpico giallorosso dal 2-4 del primo febbraio 2013.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Roma Cagliari, match che andrà in scena all’Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout, Sergio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Risponderà il Cagliari allenato da Walter Mazzarri con un 4-4-1-1 così schierato dal primo minuto: Cragno; Zappa, Altare, Carboni, Lykogiannis; Nández, Deiola, Marin, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.



