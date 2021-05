Diretta/ Roma Crotone (Serie A) streaming video tv: obiettivo Europa!

DIRETTA ROMA CROTONE: DA NON SBAGLIARE!

Roma Crotone, in diretta domenica 9 maggio 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Per la Roma l’obiettivo in questo finale di campionato è confermarsi nelle competizioni europee nella prossima stagione, anche attraverso la prossima Conference League che vivrà nella prossima stagione la sua prima edizione in assoluto. Per fare questo i giallorossi dovranno mantenere almeno il settimo posto in classifica, col Sassuolo che preme alle spalle a 2 punti di distanza. Ambiente giallorosso che ha vissuto momenti di depressione dopo gli ultimi deludenti risultati in campionato e l’eliminazione dalla semifinale di Europa League per mano del Manchester United, ma anche di grande entusiasmo dopo l’annuncio che José Mourinho sarà l’allenatore del club nella prossima stagione.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo per Genoa Sassuolo!

Per ritrovare la vittoria in campionato questa sfida sembra ideale per i capitolini, col Crotone ormai matematicamente retrocesso in Serie B. La squadra allenata da Serse Cosmi però, proprio perché senza grilli per la testa, sta affrontando a viso aperto tutte le sfide che rimangono, senza timori reverenziali, anche per provare ad evitare l’ultimo posto finale in classifica.

DIRETTA/ Genoa Sassuolo (risultato 0-1) video streaming DAZN: traversa di Goldaniga!

DIRETTA ROMA CROTONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Crotone sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, essendo una delle sette partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A sono trasmesse appunto su Sky. Di conseguenza, gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CROTONE

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Crotone allo stadio Olimpico. I padroni di casa allenati da Paulo Fonseca scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Fuzato; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Darboe, Santon; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Serse Cosmi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Reca, Messias, Cigarini, Benali, S. Molina; Ounas, Simy.

Probabili formazioni Roma Crotone/ Quote, Mayoral sfida Cordaz all'Olimpico

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Roma e Crotone, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.35 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 5.50 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 7.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA