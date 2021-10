Diretta/ Roma Empoli streaming video tv: voglia di sorprendere (Serie A)

DIRETTA ROMA EMPOLI: OLIMPICO PIENO PER MOU!

Roma Empoli, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie A. Voglia di sorprendere da parte di entrambe le squadre: la Roma vuole dimenticare l’amara sconfitta nel derby che, come sempre accade nella Capitale, lascia strascichi per la squadra sconfitta. Già in Conference League è arrivata una risposta con lo 0-3 rifilato in Ucraina allo Zorya, ora Mourinho chiederà ai suoi di tornare ai 3 punti anche in campionato, con la Roma fin qui sempre vincente all’Olimpico tra Serie A e impegni Europei, derby a parte (giocato però formalmente in casa della Lazio).

L’Empoli però in quanto a voglia di stupire non è da meno, i toscani con il poker rifilato al Bologna domenica scorsa hanno confermato di avere un attitudine al gioco spettacolare e hanno messo in fila la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Cagliari. Andreazzoli ritrova la Roma, sulla cui panchina giocò è perse la finale di Coppa Italia contro la Lazio del 26 maggio 2013. L’11 marzo 2019 i giallorossi hanno vinto 2-1 l’ultimo precedente in casa con l’Empoli con gol di El Shaarawy e Schick. L’Empoli non ha mai vinto in casa della Roma, ultimo risultato utile l’1-1 del 31 gennaio 2015.

DIRETTA ROMA EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Empoli sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Roma Empoli, match che andrà in scena all’Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Risponderà l’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, S. Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, F. Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.



