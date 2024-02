DIRETTA/ Roma Feyenoord (risultato 1-1) streaming video tv: Pellegrini risponde a Gimenez! (22 febbraio 2024)

DIRETTA ROMA FEYENOORD (RISULTATO LIVE 1-1): PAREGGIO

Primi venti giri di orologio per la diretta di Roma Feyenoord, la partita è stata caratterizzata da un ritmo frenetico e da azioni incisive da entrambe le squadre. Il risultato si è sbloccato con gol da entrambi i lati, portando il punteggio sul 1-1 in una fase molto vivace del match. Il primo gol è stato segnato da Gimenez per il Feyenoord, approfittando di un errore difensivo della squadra giallorossa.

Una disattenzione difensiva ha permesso a Gimenez di capitalizzare l’occasione e mettere a segno il gol freddando di fatto la difesa che non ha saputo passare con velocità il pallone. Tuttavia, la Roma ha reagito prontamente e ha trovato il pareggio grazie a Pellegrini. Quest’ultimo ha segnato con un tiro preciso e potente che ha battuto il portiere avversario, scendendo sotto la traversa poco dopo che quest’ultimo ha tentato di intervenire. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ROMA FEYENOORD (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Con la diretta di Roma Feyenoord che sta per cominciare, possiamo approfondire i dati statistici di cui già parlavamo in vista della partita di andata. Il Feyenoord nel weekend ha battuto il RKC Waalwijk: terza vittoria consecutiva e quarta partita in fila senza subire gol, l’imbattibilità della squadra di Rotterdam in Eredivisie ha toccato i 374 minuti e abbiamo anche una serie positiva di otto gare, dopo la sconfitta interna contro il Psv Einhdoven (di fatto determinante per la vittoria del titolo) sono arrivate sei vittorie e due pareggi, in trasferta invece il Feyenoord ha perso solo contro il Twente (il 29 ottobre) e ha ottenuto 25 punti in 10 partite.

La Roma sotto la gestione di Daniele De Rossi ha disputato sei partite: ne ha vinte quattro anche se con avversarie non particolarmente probanti (Cagliari, Salernitana, Verona e Frosinone), poi ha pareggiato ovviamente contro il Feyenoord e perso in casa contro l’Inter. Ora arriverà il definitivo salto di qualità? Intanto mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il campo nel ritorno dei playoff di Europa League: ecco le formazioni ufficiali, la diretta di Roma Feyenoord finalmente comincia! ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, G. Mancini, D. Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; Dybala, R. Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Nieuwkoop, S. Gimenez, Paixao. Allenatore: Arne Slot (agg. di Claudio Franceschini)

ROMA FEYENOORD, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Feyenoord sarà trasmessa in chiaro su Tv8, ma anche su Sky e Dazn. Dunque non bisognerà avere nessun abbonamento bensì basterà mettere sul canale 8 del digitale terreste. Se invece volete vederla su Sky o Dazn, Naturalmente bisognerà avere l’abbonamento alle rispettive emittenti.

La diretta streaming Roma Feyenoord sarà accessibile sul sito di Tv8 così come su Sky Go oppure dall’app di Dazn, entrambe scaricabili su qualsiasi dispositivo come pc, smartphone, tablet e console di gioco.

ROMA FEYENOORD, I TESTA A TESTA

Ci ripetiamo, ma nel contesto della diretta di Roma Feyenoord dobbiamo dire ancora una volta che le due squadre tornano ad affrontarsi nelle coppe europee per la terza stagione consecutiva. Le sfide ci hanno raccontato due vittorie per la Roma e una per il Feyenoord, con il pareggio che è quello di settimana scorsa; nel maggio 2022 i giallorossi avevano vinto la finale di Conference League, naturalmente in campo neutro (a Tirana) grazie al gol di Nicolò Zaniolo; l’anno scorso avevano perso al De Kuip l’andata dei quarti di Europa League, ma avevano ribaltato tutto allo stadio Olimpico con un 4-1 ai tempi supplementari.

Igor Paixao aveva risposto a Leonardo Spinazzola, ma a un minuto dal 90’ Paulo Dybala aveva agganciato un extra time nel quale Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini avevano spinto la Roma in semifinale. Da ricordare anche un sedicesimo di Europa League, nel 2014-2015, tra Roma e Feyenoord: ancora qualificazione giallorossa, questa volta però con pareggio nella nostra capitale (a segno Gervinho e Colin Kazim-Richards) e vittoria a Rotterdam per 2-1. Dunque, nel computo totale del testa a testa, abbiamo tre vittorie della Roma, due pareggi e un successo del Feyenoord, ma se parliamo di passaggio del turno allora è un en plein giallorosso, con la speranza che ovviamente questo dato possa essere confermato anche stasera. (agg. di Claudio Franceschini)

SOLD OUT ALL’OLIMPICO

La diretta Roma Feyenoord, in programma giovedì 22 febbraio alle ore 21:00, racconta del ritorno dei sedicesimi di Europa League. Nel match disputato al De Kuip, le squadre hanno pareggiato 1-1 con le reti di testa di Paixao nel primo tempo per gli olandesi e di Lukaku nella ripresa per i giallorossi.

La squadra di De Rossi avrà dunque il fattore casa dalla propria partendo da un risultato di perfetta parità. Ovviamente non potrà contare su due risultati su tre, dato che con un pareggio si andrebbe ai supplementari, proprio com’è successo la scorsa stagione ai quarti di finale. In quell’occasione la spuntò la Roma..

ROMA FEYENOORD, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Feyenoord vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali confermato Svilar, difesa a quattro con Karsdorp, Mancini, Llorente e Spinazzola. A centrocampo spazio per Cristante, Paredes e Pellegrini mentre in attacco ci saranno Dybala, Lukaku e El Shaarawy.

Il Feyenoord risponde con lo stesso identico modulo. Tra i pali Wellenreuther, difesa a quattro con Geertruida, Beelen, Hancko e Hartman. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Stengs, Timber e Wieffer. Davanti Minteh, Giménez e Paixao

ROMA FEYENOORD, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma Feyenoord danno per favorita la squadra di casa a 2.15. Secondo bet365, la X è data a 3.50 mentre il 2 fisso a 3.40.

L’Over 2.5 viene offerto a 1.93 contro l’1.97 dell’Under. Il Gol è dato a 1.70, No Gol a 2.05. Infine, chiudiamo con le quote relative alle qualificazioni: il passaggio del turno da parte della Roma è a 1.57 mentre gli olandesi a 2.25.











