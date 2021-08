Diretta/ Roma Fiorentina (Serie A) streaming video DAZN. Mourinho parte dai viola

DIRETTA ROMA FIORENTINA: MOU VUOLE CONCENTRAZIONE!

Roma Fiorentina, in diretta domenica 22 agosto 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata di Serie A. Dopo l’antipasto della Conference League, José Mourinho torna ufficialmente anche in Serie A alla guida di una Roma che vanta il maggiore investimento sul calciomercato tra i club italiani in questa estate, quasi 100 milioni per portare nella Capitale Rui Patricio, Vina, Shomurodov e Abraham, più i riscatti di Ibanez e Reynolds. Hanno lasciato la Capitale anche tasselli importanti della scorsa stagione come Dzeko, Pedro oltre a Florenzi di nuovo girato in prestito. La vittoria col Trabzonspor di giovedì scorso ha comunque mostrato una Roma già coriacea e capace di sfruttare le lacune avversarie al primo errore.

Dovrà tenerlo presenta la Fiorentina che ha vissuto un’estate travagliata, ma che con Vincenzo Italiano sta lavorando per costruire una squadra capace di far bene attraverso la chiave del gioco dopo le delusioni degli ultimi anni. Tiene banco il mercato con Dusan Vlahovic che ha grandi offerte e il presidente Commisso che cerca la strategia giusta per trattenerlo. L’esordio in Coppa Italia contro il Cosenza è stato convincere al netto delle difficoltà avversarie, con i calabresi ancora incompleti dopo il ripescaggio in Serie B. Partire con un buon risultato a Roma regalerebbe quella sferzata d’entusiasmo che la piazza viola aspetta da molto tempo.

DIRETTA ROMA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Fiorentina sarà in esclusiva su DAZN: la partita sarà dunque visibile in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando l’applicazione direttamente sulla Smart tv. Sarà l’unica possibilità per vedere il match dell’Olimpico in diretta, non sarà disponibile la visione sui canali del digitale terrestre o quelli satellitari.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

Le probabili formazioni di Roma Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Venuti, Martinez Quarta, Pezzella, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Bonaventura; Nico Gonzalez, Vlahovic, Sottil.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



