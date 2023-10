DIRETTA ROMA FROSINONE/ Video streaming tv: i precedenti sono appena cinque (Serie A, 1 ottobre 2023)

DIRETTA ROMA FROSINONE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Roma Frosinone, presenta uno dei due derby per la squadra di José Mourinho, quello certamente meno sentito ma comunque importante, soprattutto in questo momento. Le due squadre si sono affrontate solamente in 5 occasioni ed in tutte ad avere la meglio è stata la Roma. Prima sfida del 2015 vinta con risultato di 0-2, decisivi i gol firmati da Iago Falque e Iturbe. Gara di ritorno che vide vincere ancora la Roma per 3-1 con le reti firmate da Nainggolan, El Shaarawy e Pjanic nel finale. Per il Frosinone gol del pareggio momentaneo con Daniel Ciofani.

Diretta/ Empoli Frosinone Primavera (risultato finale 4-0): poker e partita senza storia! (1 ottobre 2023)

Nel 2018 la sfida con il risultato più netto tra queste due formazioni: 4-0 condito dalle reti di Under, El Shaarawy, Kolarov e la magia di tacco dell’ex calciatore del Palermo Javier Pastore. La sfida più avvincente però è stata quella del 2019 terminata con il risultato di 2-3. Ad aprire le danze Camillo Ciano, in mezzo le reti di Dzeko e Lorenzo Pellegrini prima del pareggio di Pinamonti e il nuovo sorpasso firmato dall’attaccante bosniaco della Roma. L’ultima sfida tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 1-4 per la Roma, era un’amichevole precampionato. (Marco Genduso)

Probabili formazioni Roma Frosinone/ Diretta tv: turnover azzerato? (7^ giornata Serie A. 30 settembre 2023)

ROMA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Roma Frosinone sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Roma Frosinone è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

Probabili formazioni Roma Frosinone/ Quote: Dybala-Lukaku per ripartire (7^ giornata Serie A 1 ottobre 2023)

ROMA FROSINONE: CIOCIARI IN CERCA DELL’IMPRESA

La diretta Roma Frosinone, in programma domenica 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Olimpico” di Roma, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Nessuno lo avrebbe pronosticato ma, al momento, sono i ciociari a lasciarsi preferire in classifica. L’undici allenato da Eusebio Di Francesco, infatti, ha collezionato nove punti frutto di cinque risultati utili di fila, ultimo dei quali il pareggio casalingo contro la Fiorentina. Situazione molto negativa, invece, per i giallorossi, capaci di inanellare finora solo cinque punti.

ROMA FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Roma Frosinone, sfida in programma domenica 1 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Olimpico” di Roma. Tra i padroni di casa mister Josè Mourinho dovrà fare i conti con l’emergenza difensiva: agli indisponibili Kumbulla e Smalling, infatti, si è aggiunto anche Llorente durante il match di Genova. In casa ciociara, invece, mister Eusebio Di Francesco spera nel recupero di Kaio Jorge, fermatosi prima del match contro la Fiorentina.

ROMA FROSINONE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Roma Frosinone danno per favorita la squadra di mister Mourinho con il segno 1 proposto a 1.45. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei ciociari dato a 7.50 mentre il pareggio si gioca a 4.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA