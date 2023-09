Diretta/ Frosinone Fiorentina (risultato 0-0) streaming video tv: Cheddira vs Nzola, via! (28 settembre 2023)

DIRETTA FROSINONE FIORENTINA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo arrivati alla diretta di Frosinone Fiorentina. Per i ciociari prosegue l’ottimo campionato, fatto al momento di 8 punti: dopo il ko interno contro il Napoli, all’esordio, il Frosinone non ha più perso ottenendo due vittorie e altrettanti pareggi, ha segnato ben 8 gol e se, anche le reti incassate sono 7, Eusebio Di Francesco sembra aver già trovato la quadratura del cerchio e si gode 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, già un buon bottino per quanto sia prematuro fare oggi certi discorsi legati alla classifica e agli obiettivi. Bene anche la Fiorentina, che concede tanto (9 gol) ma ha già segnato 11 reti, e comunque ha vinto tre partite con un pareggio e una sconfitta. Il periodo delicato (rimonta subita dal Lecce e poker incassato dall’Inter a San Siro) sembra essere stato assorbito abbastanza in fretta.

La Fiorentina per il momento si può giocare l’accesso alla prossima Champions League, e attenzione perché davanti sembra comunque messa bene per fare un campionato di alto livello. La partita di oggi sarà importante e non così scontata come potrebbe sembrare; noi adesso mettiamoci comodi e leggiamo insieme le formazioni ufficiali perché qui al Benito Stirpe è tutto pronto, quindi la parola passa ai protagonisti della diretta di Frosinone Fiorentina che finalmente comincia! FROSINONE (4-3-3): Turati; Okono, Oyoli, S. Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Cheddira, Baez. Allenatore: Eusebio Di Francesco FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, R. Sottil; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FROSINONE FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Frosinone Fiorentina sarà trasmessa anche tv sui canali della televisione satellitare, con appuntamento riservato agli abbonati Sky e la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go (per i clienti). Naturalmente la sfida potrà essere seguita anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video attraverso la piattaforma DAZN (che ha tutti i diritti per mandare in onda le partite di Serie A), attivando il proprio account di su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

FROSINONE FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta della sfida Frosinone Fiorentina, due squadre che hanno iniziato il proprio campionato nel migliore dei modi. La genesi di questo match è ben nota a tutti gli amanti del calcio, fin dai più piccoli. Il primo match tra queste due formazioni è datato 2015 con la Fiorentina che si impose con il sonoro risultato di 4-1. Ad andare in gol quattro marcatori diversi: Rebic, Rodriguez, Babacar e Suarez. Per il Frosinone rete realizzata negli ultimissimi minuti di partita da Frara.

Andò decisamente meglio nella gara di ritorno con il risultato di 0-0. Nel 2018 le due formazioni si sono affrontate nuovamente all’interno di un rettangolo di gioco verde ed il risultato fu di 1-1, con le reti di Benassi e Pinamonti. Gara di ritorno che vide la vittoria dei ciociari con un colpo esterno al minuto 84 realizzato da Daniel Ciofani, su assist di Pinamonti. In totale su quattro match: 1 vittoria per parte e due pareggi. La parola d’ordine è equilibrio. (Marco Genduso)

FROSINONE FIORENTINA: SFIDA NON SCONTATA!

Frosinone Fiorentina, in diretta mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il Frosinone è stato una delle rivelazioni di questo inizio di campionato. Nonostante l’avvicendamento sulla panchina, con l’arrivo di Eusebio Di Francesco al posto di Fabio Grosso, l’inizio di torneo è stato positivo, con 8 punti in cinque partite, a più 5 sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 in casa della Salernitana.

La Fiorentina, invece, ha l’obiettivo di lottare per l’Europa dopo aver chiuso all’ottavo posto nella stagione precedente. La squadra di Italiano ha iniziato il campionato abbastanza bene, con 10 punti raccolti nelle prime cinque giornate, alla pari con la Juventus quarta. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria esterna per 2-0 in casa dell’Udinese, iniezione di fiducia importante dopo la rimonta subita dai Viola in Conference League sul campo dei belgi del Genk.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Eusebio Di Francesco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Arthur; Kouamé, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

FROSINONE FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.92.











