DIRETTA ROMA GALATASARAY DONNE: I TESTA A TESTA

Come ben sappiamo la diretta Roma Galatasaray donne ha un solo precedente, che è quello della partita di andata in questo girone di Champions League femminile: una partita che era andata in scena il 17 ottobre presso lo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, straordinaria location per una sfida che la squadra giallorossa aveva dominato. Non c’era stato alcunchè da obiettare: la Roma Women di Alessandro Spugna si era imposta con un netto 6-1 assolutamente netto, tanto che a metà del primo tempo era già in vantaggio di due gol grazie alle marcature di Hawa Cissoko e della solita Valentina Giacinti.

Nella ripresa la Roma aveva ritoccato il punteggio: reti di Emilie Haavi e Manuela Giugliano, il Galatasaray con un moto di orgoglio aveva trovato il gol della bandiera con l’ex Juventus e Milan Andrea Staskova ma negli ultimi minuti le giallorosse avevano segnato altre due volte, c’era stata gloria anche per Marta Pandini e Alice Corelli per un punteggio tennistico, come si suole dire. Visto il percorso avuto dal Galatasaray in questa Champions League c’è da pensare che le cose stasera possano andare allo stesso modo, anche se il fatto che anche la Roma sia già eliminata potrebbe spostare o leggermente alterare gli equilibri, dunque staremo a vedere come andranno le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA GALATASARAY DONNE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Champions League femminile è un’esclusiva di DAZN che trasmetterà anche la diretta Roma Galatasaray donne. Avrete anche la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti del match.

ROMA GALATASARAY DONNE, ULTIMA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE PER LE GIALLOROSSE

Il Gruppo A di Champions League femminile si chiude con la diretta Roma Galatasaray donne in campo alle 21,00 di martedì 17 dicembre 2024. La sfida sembra avere un risultato scontato per le giallorosse ma sarà totalmente ininfluente per la classifica finale con entrambe le squadre già eliminate. La Roma di Spugna è al terzo posto nel girone con 6 punti ma la sconfitta per 6 a 1 in casa del Wolfsburg ha chiuso ogni speranza di qualificazione. Malissimo il Galatasaray che è ultimo con 25 reti subite in 5 partite e zero punti all’attivo.

ROMA GALATASARAY DONNE, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Roma di Spugna giocherà con la difesa a tre con Ceasar tra i pali e una difesa formata da Cissoko, Kumagai e Minami. Aigbogun e Glionn giocheranno sull’esterno con Pandini, Giugliano e Greggi a centrocampo per sostenere il duo offensivo formato da Dragoni e Giacinti.

Difesa a tre anche per il Galatasaray che affida la porta a Yaman difeso da Öztürk, Karatas e Wardlow. Akkurt e Karabulut agiranno sugli esterni mentre Bakarandze e Ecem Esen saranno le due mediane a sostengo del tridente Diallo, Staskova e Usme.

ROMA GALATASARAY DONNE, LE QUOTE

Approfondiamo la diretta Roma Galatasaray donne andando anche a vedere quali sono le quote proposte da Bet365 per questa partita. Le giallorosse sono nettamente favoriti e la loro vittoria è quotata a 1,04 contro il 41,00 per le turche e il pareggio X che arriva fino a 15,00.