DIRETTA ROMA GENOA (RISULTATO 1-1): BOTTA E RISPOSTA ALL’OLIMPICO

Roma subito pericolosa con un sinistro di Saelemaekers che si alza sopra la traversa, quindi al 9′ grande occasione per i giallorossi con un calcio di punizione di Dybala che si stampa sull’incrocio dei pali. Al 16′ si vede in avanti il Genoa con Miretti che chiama Svilar alla risposta in due tempi, quindi Vasquez diventa il primo ammonito della partita. Al 25′ passa la Roma: cross di Saelemaekers e girata di Lorenzo Pellegrini che trova la respinta di Leali, ma il portiere rossoblu non può nulla sul tap-in vincente di Dovbyk. Altra tegola nel Genoa con Stefano Sabelli che deve sostituire l’infortunato Bani, ma al 33′ i Grifoni pervengono al pari: angolo battuto da Miretti e Masini brucia sul tempo Pellegrini, insaccando l’1-1. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Roma Genoa: dove seguire la partita in streaming video e tv

Per seguire la diretta Roma Cagliari in scena allo Stadio Olimpico gli interessati dovranno essere in possesso dell’abbonamento a Dazn o Sky Sport, si potranno poi sintonizzare sul canale Dazn o sui canali Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio o collegarsi sulle piattaforme di streaming video di Dazn e di SkyGo e NowTv.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Prima di immergerci nella diretta di Roma Genoa, facciamo un passo indietro e andiamo alla ricerca di qualche piccolo episodio storico che possa arricchire l’esperienza di questo match. Per farlo ci affideremo ai nostri testa a testa sui precedenti, in maniera tale da capire chi potrebbe avere la meglio o meno tra i lupacchiotti e il Grifone. Iniziamo con il dire che abbiamo in totale 83 precedenti prima della gara che andremo a commentare tra poco, il che c porta a dividere ulteriormente le gare in 20 vittorie per i rossoblu, 19 invece le volte che il segno X è uscito fuori dal campo, mentre le restanti 44 partite sono state vinte dalla formazione capitolina.

Questo significa che sono i giallorossi ad avere il favore del pronostico, nonostante l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate era in questa stagione e il risultato finale fu un bel pareggio per 1-1. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, noi vi invitiamo a rimanere su questa pagina perché tra poco si passerà alle statistiche della diretta di Roma Genoa. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri. GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira. (agg. Gianmarco Mannara)

Presentazione della sfida

Alle ore 20.45 andrà in scena la diretta Roma Genoa che metterà a confronto due squadre in un buon momento di forma e molto vicine in classifica, una al decimo e una all’undicesimo distanziate da solo un punto e che vogliono continuare ad accumulare punti per allontanarsi ulteriormente dalla lotta salvezza e per avvicinarsi alla lotta per un posto in Europa nella prossima stagione. La Roma con il cambio di allenatore ha vissuto un cambio di passo e nelle ultime 5 partite ha sempre portato a casa punti, arriva alla gara da un pareggio per 2-2 contro il Bologna raggiunto nei minuti di recupero, anche per il Genoa il cambio di allenatore ha fatto bene e arriva alla difficile trasferta di Roma da una vittoria per 1-0 contro il Parma, sua diretta avversaria per la salvezza.

Roma Genoa: probabili formazioni

Per la diretta Roma Genoa Claudio Ranieri dovrebbe confermare gli undici che hanno acciuffato il pareggio in extremis contro il Bologna, schierando quindi un 3-4-2-1 con Svilar in porta, Mancini, Hummels e Ndicka a formare il terzetto difensivo, Angelino e Saelemaekers sugli esterni, Paredes e Manu Kone in mezzo al campo, Dovbyk come unica punta supportato da Pellegrini e Dybala. Anche Patick Vieira non dovrebbe apportare troppe modifiche rispetto all’ultima uscita confermato quindi il 4-1-4-1 con la difesa composta da Martin, Vasquez, Bani e De Winter davanti alla porta difesa da Leali, Kasa potrebbe prendere il posto dell’infortunato Badelj in mediana, Miretti, Frendrup, Thorsby e Zanoli alle spalle di Pinamonti.

Diretta Roma Genoa: pronostico e quote della sfida

La diretta Roma Genoa può sembrare facile da pronosticare con i padroni di casa favoriti sugli ospiti per la netta superiorità della rosa e il calore dello Stadio Olimpico che molte volte ha spostato l’esito della gara in favore dei giallorossi, non è da sottovalutare però il Genoa che dal cambio di allenatore è passato dalle ultime posizioni alla metà della classifica e non ha intenzione di fermarsi cercando il prima possibili di raggiungere la quota salvezza che quest’anno potrebbe aggirarsi intorno ai 35 punti. La vittoria della Roma comunque è vista come più probabile ed è quotata 1.55, mentre la vittoria del Genoa 6.00, la quota del pareggio invece è di 4.10.