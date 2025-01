DIRETTA BOLOGNA ROMA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

L’angolo delle statistiche arriva anche per la diretta di Bologna Roma, due squadre che hanno molto da dire sotto questo punto di vista e noi non vogliamo perderci nessun dato davvero importante. Iniziamo dalla squadra di Italiano che può contare su Dallinga, giocatore che si è finalmente sbloccato in Serie A e che può dare il cambio a Castro che invece nelle ultime partite ha segnato una autorete che è costata una sconfitta alla squadra rossoblu. Il giovane argentino però rimane uno dei corridori di Italiano che infatti percorre 10 km in media ogni partita.

La Roma invece punta molto sul contropiede ma rispetto ai primi mesi abbiamo un pressing più ampio e soprattutto più organizzato. Parliamo di 6km nei primi due mesi di Serie A con gli 8km di adesso. Una media gol rinnovata a 1,8 contro gli 1,1 del periodo iniziale. Sembra sicuramente una partita combattuta ma andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Bologna Roma. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, J. Miranda; Freuler, L. Ferguson; D. Ndoye, Odgaard, B. Dominguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, M. Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BOLOGNA ROMA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Bologna Roma la scelta in merito alla modalità di fruizione è davvero ampia. La sfida verrà trasmessa infatti sia da DAZN sia da Now ma anche da Sky. In diretta streaming video si potrà dunque vedere la gara del Dall’Ara su Now Tv, su Sky Go o su Dazn 2 mentre in televisione ci si potrà sintonizzare sul canale Sky Sport 1, Sky Sport Calcio o anche su Sky Sport 251.

BOLOGNA ROMA, DUE SCONFITTE NEL TURNO PRECEDENTE

La diretta Bologna Roma si disputerà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 18:00. Presso lo Stadio Renato Dall’Ara i rossoblu del tecnico Vincenzo Italiano ospitano i giallorossi di mister Claudio Ranieri e le due squadre stanno vivendo momenti diversi nonostante si trovino entrambe ancora fuori dalla zona europea. I padroni di casa occupano la settima piazza con ventotto punti mentre i capitolini inseguono in decima posizione con ventitre punti conquistati. Come dicevamo però la situazione è differente nei due ambienti.

I Felsinei sono stati sconfitti in casa dal Verona in maniera decisamente inaspettata ma non hanno comunque perso terreno sulla Fiorentina, battuta a sua volta dal Napoli, e rimangono quindi ancora in corsa almeno per un posto valido come accesso alla fase qualificatoria della Conference League. La Roma è invece reduce dall’importante vittoria nel derby cittadino contro la Lazio, superata per 2 a 0, e viaggia dunque sulle ali dell’entusiasmo nonostante la distanza dalle coppe europee, in ogni caso inferiore rispetto a quella dalla zona retrocessione.

DIRETTA BOLOGNA ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Roma ci dicono già qualcosa di interessante prima dell’inizio effettivo del match. I rossoblu, dovendo fare a meno degli infortunati El Azzouzi, Aebischer e Cambiaghi oltre che dello squalificato Pobega, dovrebbero essere schierati con il 4-2-3-1 e quindi con Skorupski tra i pali, difesa a 4 con Holm, Beukema, Lucumi, Miranda, due mediani Moro e Freuler, tre trequartisti Orsolini, Odgaard, Ndoye e in avanti solo Castro. I giallorossi di mister Claudio Ranieri, privi di Cristante che ha un problema ad una caviglia, utilizzeranno invece il modulo 3-5-2 con portiere Svilar; le tre colonne in difesa Mancini, Hummels, Ndicka; i 5 in mezzo al campo Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino, come punte Dybala e Dovbyk.

DIRETTA BOLOGNA ROMA, LE QUOTE

I bookmakers come Snai vedono la diretta Bologna Roma come una partita decisamente equilibrata se si valuta il pronostico dell’esito finale attraverso le quote. I giallorossi sembrano essere leggermente favoriti, il 2 è dato a 2.50, ma i rossoblu non hanno poi così tante probabilità di successo in meno, con l’1 pagato infatti a 2.85. Il pareggio pare invece essere al momento il risultato più difficile da raggiungere e l’x viene dunque quotato a 3.20.