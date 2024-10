DIRETTA MONZA ROMA, NESTA RISCHIA LA PANCHINA!

La tensione è alle stelle per quanto riguarda l’attesa per la diretta Monza Roma. I brianzoli ospiteranno i giallorossi in questa domenica 6 ottobre 2024 alle ore 18:00 con tre punti che potrebbero valere così pesante. Il Monza è ultimo con solo risultati tra il pareggio e la sconfitta come l’1-1 contro l’Inter e il ko per 2-0 contro il Napoli. Avversari proibitivi per una squadra che comunque sta facendo di tutto scrollarsi l’ultimo posto in classifica e salvare la panchina del povero Nesta.

La Roma è reduce da una sconfitta pesante per 1-0 contro l’Elfsborg in Europa League, Juric ha dichiarato di “essere soddisfatto” ma c’è da dire che non è per niente da escludere un suo possibile esonero in caso di sconfitta. L’ultima gara in campionato ha visto un fischiatissimo Pellegrini fare l’assist, si ripeterà nonostante la protesta nei suoi confronti? Lo vedremo in quel di Monza.

DIRETTA STREAMING VIDEO MONZA ROMA, COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV?

Ci siamo, è il momento perfetto per capire dove vedere la diretta Monza Roma. La partita verrà trasmessa solo da Dazn in esclusiva

Dunque la sfida andrà in onda sull’omonima applicazione e sarà l’unico modo per vedere la diretta Monza Roma in streaming video, attraverso smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA

Ora è il turno delle probabili formazioni della diretta Monza Roma. Gli uomini di Nesta scenderanno sul rettangolo verde con il 3-4-2-1. Tra i pali Turati con Izzo, Marì e Carboni in difesa. A centrocampo Pereira insieme a Pessina, Bondo e Kyriakopoulos daranno equilibrio all’attacco composto da Maldini e Caprari alle spalle di Djuric.

La Roma invece opterà per un 3-5-2 di stampo Juric con Svilar titolare in porta, difeso qualche metro più avanti dal terzetto Mancini, Ndicka e Hermoso. Celik ed El Shaarawy gli esterni con Koné, Paredes e Pisilli a ricoprire la zona nevralgica del campo. In attacco Baldanzi-Dovbyk.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MONZA ROMA

Chiudiamo la nostra analisi su questo match di campionato con le quote per le scommesse della diretta Monza Roma. Parte favorita naturalmente la squadra ospite a 1.89 contro l’1 che vale quattro volte la posta in palio e la X del pareggio a 3.65.

Se andaimo a vedere le quote dell’Over 2.5 vedremo un alto 2.15, con la puntata opposto cioè l’Under a 1.65. Gol e No Gol chiudono rispettivamente a 1.90 e 1.80.