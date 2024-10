DIRETTA INTER TORINO, MATCH SERALE A SAN SIRO

Considerando tutte le competizioni, da una parte troviamo due vittorie di fila mentre dall’altra due sconfitte consecutive. La diretta Inter Torino si giocherà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 20:45 chiudendo così questa giornata di campionato.

L’Inter non navigava in ottime acque in campionato e dopo l’1-1 di Monza e la sconfitta nel derby, intervallate dallo 0-0 di Manchester col City, aveva riperso in Serie A col piede giusto battendo l’Udinese per 3-2. Bene anche in Champions dov’è arrivato il 4-0 alla Stella Rossa.

Il Torino come detto ha assaporato per due volte il sapore della sconfitta. I granata si sono imbattuti in un 2-1 in casa contro l’Empoli venendo così eliminati dalla Coppa Italia e poi hanno perso 3-2 in un pirotecnico match contro la Lazio.

DIRETTA INTER TORINO, STREAMING VIDEO E TV: ECCO DOVE VEDERLA

Buone notizie per la diretta Inter Torino. Il match di campionato sarà trasmesso su Sky, DAZN e NOW essendo una di quelle gare in co-esclusiva.

Questo significa che lo stesso discorso va fatto per la diretta Inter Torino streaming. Attraverso le app di Sky e DAZN si potrà vedere l’evento su tutti i dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

Adesso entriamo in clima partita con le probabili formazioni della diretta Inter Torino. I lombardi si disporranno secondo il modulo 3-5-2. In porta Sommer, poco più avanti il terzetto Bisseck, Acerbi e Bastoni. Darmian e Dimarco i due esterni con Frattesi, Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana. Davanti Thuram e Lautaro Martinez.

Stesso assetto tattico anche per il Torino che ritrova Milinkovic-Savic tra i pali. Linea difensiva composta da Vojvoda, Coco e Masina. A centrocampo, da destra a sinistra, Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic e Borna Sosa. In attacco Adams in coppia con Zapata.​

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER TORINO

Per concludere, eccoci nel paragrafo contenente tutte le informazioni circa le quote per le scommesse Inter Torino. Partiamo dalla squadra favorita ovvero quella in casa a 1.30, seguita dalla X del pareggio a 5.25 e il 2 fisso a 9. Per quanto riguarda il capitolo reti, l’Over con soglia 2.5 è a 1.65 rispetto ai 2.10 dell’Under. Gol e No Gol sono rispettivamente a 2 e 1.75.