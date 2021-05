Diretta/ Roma Juventus (femminile) streaming video tv: bianconere da record

DIRETTA ROMA JUVENTUS: SFIDA EQUILIBRATA

Roma Juventus, in diretta domenica 16 maggio 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie A femminile. Bianconere da record, che scenderanno in campo in questa sfida già da tempo sicure della conquista dello Scudetto e che stanno marciando per provare a piazzare un incredibile record: 22 vittorie su 22 e un campionato fatto di sole vittorie, dall’inizio alla fine.

Per riuscirci, le bianconere dovranno vincere però in casa delle uniche avversarie che le hanno fatte soffrire quest’anno in campo nazionale, ovvero le giallorosse che l’hanno spuntata a sorpresa nella finale di Coppa Italia. La Roma femminile giocherà queste ultime due sfide di campionato puntando al mantenimento del quarto posto, al momento con un punto di vantaggio sulla Fiorentina: ma sicuramente la Juventus, così vicina a fare cammino immacolato in questa stagione, non vorrà lasciare nulla alle avversarie.

DIRETTA ROMA JUVENTUS FEMMINILE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Juventus femminile sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che seguirà la finale di Serie A donne compresa nel pacchetto della televisione satellitare e che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS FEMMINILE

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Juventus femminile presso lo stadio Tre Fontane. I padroni di casa allenati da Elisabetta Bavagnoli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa, Serturini; Paloma Lazaro. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Rita Guarino con un 4-3-3così disposto dal primo minuto: Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Cernoia; Maria Alves, Girelli, Hurtig.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Roma e Juventus femminile, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.80 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.40 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



