DIRETTA/ Roma Juventus femminile (risultato 0-0) video streaming tv: Supercoppa al via! (7 gennaio 2024)

DIRETTA ROMA JUVENTUS FEMMINILE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, tutto è pronto per dare il via alla diretta di Roma Juventus femminile, una sfida sempre affascinante, a maggior ragione se in palio c’è la Supercoppa Italiana, assegnata in partita secca. Nell’albo d’oro della manifestazione domina ancora la Torres, che ci ricorda quella che ormai è un’altra epoca per il calcio femminile, prima dell’avvento delle società professionistiche in arrivo dagli uomini. Le sarde vinsero per ben sette volte la Supercoppa Italiana tra il 2000 e il 2013, mentre negli anni più recenti ecco il dominio proprio delle sezioni femminili di Roma e Juventus.

Per la precisione, le bianconere hanno vinto tre edizioni consecutive dal 2019 al 2021, battendo per due volte la Fiorentina e nella terza circostanza il Milan; nella stagione scorsa, tuttavia, è stata la Roma a vincere l’edizione 2022 della Supercoppa battendo proprio la Juventus ai calci di rigore. Adesso la sfida si ripropone, spostandoci da Parma a Cremona: parola alle protagoniste sul campo, cediamo il palcoscenico alla diretta di Roma Juventus femminile! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA JUVENTUS FEMMINILE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SUPERCOPPA

La Supercoppa Italiana Femminile tra Roma e Juventus sarà trasmessa in diretta su Rai Due, accessibile anche in streaming tramite l’app Rai Play. Per seguire l’evento, è sufficiente connettersi all’applicazione utilizzando uno smartphone, un computer o un tablet.

ROMA JUVENTUS FEMMINILE: PRIMO TROFEO STAGIONALE!

Roma Juventus femminile, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15.15 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la Supercoppa di calcio femminile. La Supercoppa Italiana Femminile, giunta alla sua 27ª edizione, vedrà la sfida tra Roma e Juventus. La squadra di Alessandro Spugna, attuale campionessa d’Italia, mira a confermare il titolo conquistato lo scorso novembre al ‘Tardini’ di Parma, battendo ai calci di rigore proprio la formazione bianconera che cercherà dunque la rivincita.

La Juventus, vincitrice delle tre edizioni precedenti, si è guadagnata il diritto di competere per il trofeo grazie alla vittoria nella finale di Coppa Italia contro la Roma a Salerno lo scorso giugno. La partita sarà arbitrata da Silvia Gasperotti di Rovereto, con Michele Decorato di Cosenza e Stefania Signorelli di Paola come assistenti, e Abdoulaye Diop di Treviglio come quarto ufficiale. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS FEMMINILE

Le probabili formazioni della diretta Roma Juventus femminile, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Roma, Alessandro Spugna schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Kumagai, Greggi; Haavi, Giugliano, Viens; Giacinti. Risponderà la Juventus allenata da Joe Montemurro con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Peyraud-Magnin; Cafferata, Salvai, Cascarino, Boattin; Caruso, Palis; Thomas, Gunnarsdottir, Cantore; Beerensteyn.

ROMA JUVENTUS FEMMINILE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Juventus femminile, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











