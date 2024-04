DIRETTA/ Lazio Atalanta Primavera (risultato 0-2) video streaming tv: Riccio e Vlahovic! (27 aprile 2024)

DIRETTA LAZIO ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-2): INTERVALLO!

Lazio Atalanta Primavera 0-2: primo tempo tutto all’insegna degli ospiti nerazzurri che stanno dominando la diretta di questa bella sfida di alta classifica nel Campionato Primavera 1. Se la Lazio non riuscirà a raddrizzare la situazione nella ripresa sarà sorpasso al terzo posto della classifica, ma naturalmente questi calcoli andranno fatti solamente dopo il triplice fischio finale.

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA/ Risultato finale (4-1) video streaming: Dea in finale! (24 aprile 2024)

Per il momento descriviamo i momenti salienti della diretta di Lazio Atalanta Primavera nel primo tempo: orobici in vantaggio al 27’ minuto grazie al tocco decisivo di Riccio sul pallone servito da Ghezzi dalla fascia; il raddoppio dei nerazzurri bergamaschi arriva invece al 43’ minuto, quando Colombo recupera palla e serve Vlahovic, che trova il gol con un tiro di destro ad incrociare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Coppa Italia, Juventus in finale contro Atalanta o Fiorentina/ Lazio fuori. Voti e pagelle (24 aprile 2024)

SI COMINCIA!

Finalmente siamo arrivati al via della diretta di Lazio Atalanta Primavera. È un ottimo momento per i giovani biancocelesti, che dopo tre vittorie consecutive hanno pareggiato contro il Monza ma hanno comunque perso soltanto una volta – sul campo del Milan – nelle ultime nove giornate, mettendo insieme anche sei vittorie in sette gare e dunque rilanciandosi completamente verso la qualificazione diretta alla semifinale playoff. Spicca il dato sulle sconfitte a Formello: l’ultima è arrivata il 14 gennaio contro il Cagliari, da quel momento cinque vittorie e un solo pareggio, contro la Fiorentina.

Formazioni Atalanta Fiorentina/ Quote: tornano molti big! (Coppa Italia, oggi 24 aprile 2024)

L’Atalanta invece aveva iniziato una grande rincorsa anche al primo posto in classifica, ma ha perso le ultime due partite: la sconfitta dell’Asseminello aveva interrotto una striscia di quattro vittorie (e ce n’erano state sette in otto partite), poi è arrivato anche il ko interno contro la Juventus a peggiorare la graduatoria della Dea. La curiosità qui è legata alle sconfitte fuori casa: gli ultimi tre ko dell’Atalanta sono arrivati a Zingonia, il più recente in trasferta risale a metà dicembre contro la Roma. Ora tutto pronto: la diretta di Lazio Atalanta Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

UNA BELLA PARTITA

Il match che andremo a commentare oggi 27 aprile 2024 nella diretta di Lazio Atalanta Primavera si preannuncia una sfida cruciale nella lotta per i primi posti della classifica, e tutto ciò andrà in onda a partire dalle ore 11.oo e sarà un match valido per la 31esima giornata del campionato Primavera. I biancocelesti, attualmente terzi, arrivano a questo incontro con il desiderio di riscattare il pareggio amaro per 1-1 ottenuto contro il Monza, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca ai giocatori e ai tifosi.

Dall’altra parte del campo, l’Atalanta Primavera, quarta in classifica, viene da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro la Juventus per 1-0. La Baby Dea è quindi determinata a invertire la tendenza negativa e tornare alla vittoria.

LAZIO ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Essendo una partita di primavera la diretta di Lazio Atalanta sarà visibile in chiaro sul digitale terrestre al canale 60, quindi sull’emittente televisiva di SportItalia. In alternativa, per i fruitori più Smart sarà disponibile lo streaming sul sito ufficiale della televisione.

LAZIO ATALANTA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto andiamo a vedere nelle probabili formazioni della diretta di Lazio Atalanta Primavera quali potrebbero essere i possibili protagonisti del match: per i biancocelesti, D’Agostini potrebbe scendere in campo dal primo minuto dopo aver segnato un gol da subentrato nel match precedente. La sua vena realizzativa potrebbe essere un’arma preziosa per tutti i novanta minuti, offrendo alla squadra un’opzione offensiva in più.

Per quanto riguarda l’Atalanta, in attacco dovrebbe essere schierato Vlahovic, il fratello del giocatore della Juventus. Vlahovic sta sempre più prendendo le redini del reparto offensivo della Dea Primavera, dimostrando una crescente confidenza e capacità di finalizzazione.

LAZIO ATALANTA PRIMAVERA, LE QUOTE

In ultima analisi osserviamo le quote della diretta di Lazio Atalanta Primavera grazie all’ausilio del bookmaker Snai: sul sito possiamo vedere che il segno 1 è fissato a 2 mentre il suo opposto a 2,4. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece a 2,2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA